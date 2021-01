Il padrino/ Video, su Rete 4 il film con Marlon Brando (oggi, 1° gennaio 2021)

Il padrino dominerà la prima serata di oggi, venerdì 1° gennaio, su Rete 4. Alle ore 21.20, sarà infatti trasmesso Il padrino, film di genere drammatico e gangster realizzato negli Stati Uniti nel 1972. Ispirato al romanzo di Mario Puzo, si avvale della produzione della Paramount Pictures, della fotografia di Gordon Willis, degli effetti speciali di Paul J. Lombardi e delle musiche di Nino Rota. Della sceneggiatura si sono occupati lo stesso Puzo e Francis Ford Coppola, che è anche il regista dell’iconica pellicola. Nel corso della sua carriera, Coppola ha vinto ben sei premi Oscar per Patton, generale d’acciaio, Il padrino, Il padrino – Parte II (tre riconoscimenti) e alla memoria dedicato a Irving G. Thalberg. Lo straordinario cast vede come protagonista Marlon Brando, vincitore di ben due Premi Oscar come attore protagonista per Fronte del porto e Il padrino.

Viene affiancato da Al Pacino, a sua volta vincitore di un Oscar nel 1992 per Scent of a Woman – Profumo di donna. C’è anche James Caan, che vanta nel suo palmares una nomination agli Oscar e un Saturn Award per Rollerball. Il parterre è completato da Robert Duvall, Diane Keaton e Richard Castellano.

Il padrino, la trama del film

La trama de Il padrino è ambientata negli anni ’40 e si apre con la presenza di Vito Corleone, immigrato siciliano padrino dell’omonima famiglia. Col passare degli anni, è diventato un capo-mafia italo-americano tra i più potenti in assoluto e gestisce un volume di affari illegali straordinario. Basa soprattutto il suo potere sull’amicizia verso chi gli chiede favori, stringendo alleanze anche nel mondo legale. Tuttavia, quando il trafficante di droga Virgil Sollozzo gli chiede la protezione per diffondere droghe su larga scala, Vito si rifiuta e scatena una guerra terrificante. Il figlio di Vito, Michael Corleone, viene coinvolto suo malgrado negli affari criminali della famiglia per salvare il papà. Si allea con il fratello Santino per tendere un attentato a Sollozzo.

Michael uccide il trafficante e la sua scorta e sceglie di fuggire in Sicilia per evitare ritorsioni. Si innamorerà della siciliana Apollonia, che morirà nel giro di pochi mesi in seguito ad un attentato. Intanto, Santino viene ucciso a New York e don Vito torna al comando, ristabilitosi dall’attentato precedente. Decide di porre fine alla guerra e, di lì a poco, di cedere il comando al figlio Michael, continuano ad operare nell’ombra. Michael si sposa con la fidanzata Kay Adams e Vito muore. I capi delle altre famiglie si accordano per spodestare la famiglia Corleone e uccidere Michael, che se ne accorge in tempo e fa uccidere i leader delle famiglie nemiche. I Corleone ritrovano il pieno potere e continuano a gestire i loro affari illegali.

