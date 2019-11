Il Padrino/ Video, su Rete 4 il film con Marlon Brandon e Al Pacino (23 novembre)

Il padrino è la chicca cinematografica che ci offre Rete 4 per la prima serata di oggi, sabato 23 novembre 2019, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1972 dal regista italo-americano Francis Ford Coppola grazie alla casa cinematografica della Paramount Pictures. Il soggetto è stato tratto dal romanzo scritto da Mario Puzo mentre la sceneggiatura ha visto la collaborazione di quest’ultimo con lo stesso regista. Un vero e proprio capolavoro con il montaggio di William Reynolds, la fotografia è stata curata da Gordon Willis mentre le musiche sono state composte dal compositore italiano Nino Rota. Nel cast sono presenti tantissimi attori di grande successo come Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Richard S. Castellano, Sterling Hayden e John Marley.

Il padrino, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il padrino. Ci troviamo nella città di New York Nell’anno 1945 con Vito Corleone un immigrato italiano di origini siciliane che dopo aver rimpinguato le casse della propria famiglia con diversi illeciti e crimini è diventato uno dei cinque potenti boss della mafia italo-americana presente nella Grande Mela. Corleone ha basato la propria fortuna non solo sulla capacità di sapersi far rispettare con la violenza ma anche e soprattutto costruendo una rete di amicizie anche nel mondo legale con reciproci scambi di favori il che gli ha permesso di restare impunito per tantissimi anni e soprattutto rispettato assolutamente da tutti. Nella sua famiglia sono presenti due figli di nome Sonny e Freddo oltre che un avvocato di nome Tom Hagen che di fatto è diventato il suo principale consigliere nonché braccio destro. Inoltre c’è anche un altro figlio di nome Michael che tuttavia non ha voluto lavorare nel mondo del crimine diventando un soldato pluridecorato nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Alla fine di una incredibile cerimonia per festeggiare il matrimonio di un’altra figlia del potente boss italo-americano, i Padrino riceve nella sua abitazione un malvivente di origini turche che vorrebbe protezione e soprattutto 1 milione di dollari per poter instaurare nella città di New York una potente rete di spaccio di droga con la quale poter fare milioni di dollari a palate. Dopo aver attentamente valutato la proposta Don Vito decide di rifiutarla anche se va in controtendenza con quelle che erano state le affermazioni dei suoi figli. Purtroppo questa sua decisione scatenerà in tutta la città una vera e propria guerra di mafia in cui ci saranno attentati di vario genere e che soprattutto porteranno una mancanza di potere. Sarà costretto a tornare nella sua città anche Michael per dare un aiuto a suo padre che evidentemente si trova a gestire una situazione che non si era mai vista in precedenza.

