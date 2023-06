Il Pagante, chi è?/ Eddy Veerus e Brancar senza Federica Napoli per “attacchi di panico” (Love Mi 2023)

Il Pagante a Lovemi 2023 senza una delle componenti storici: ecco perché

C’è anche il Pagante a Love Mi 2023, il mitico concertone benefico di Fedez, che nel 2022 ha portato in piazza oltre ventimila persone ed un milione e cinquecento mila telespettatori su Italia. Il Pagante torna in scena con Eddy Veerus e Brancar, senza la terza componente storica Federica Napoli che da tempo, ormai, ha detto addio al trio. Un allontanamento maturato gradualmente, come confermato dalla stessa Federica in diverse interviste.

“Era il 3 agosto 2019, mi ricordo che da Bari dovevamo andare a Jesolo. Ho iniziato a stare male in aeroporto. Mal di stomaco, nausea, stanchezza. Ho cercato una farmacia, ho provato la pressione. Stavo bene, l’infermiere mi ha detto di riposarmi un po’. Atterrati a Venezia non era cambiato niente: ero pallida, agitata, non controllavo più il mio corpo. Dopo qualche ora mi calmo e riesco a fare la data”, ha raccontato Federica Napoli a Rolling Stone, ripercorrendo le tappe della sua crisi. Una crisi che l’ha spinta a decisioni molto forti.

Il Pagante, Federica Napoli fa il tifo per loro: “Ma per me non c’è piano B”

“Non ho neanche un piano B, ho sempre fatto solo questo. Non ho mai pensato ad altri lavori, a niente. Sarò sempre in prima fila a fare il tifo per loro”, ha detto Federica Napoli a proposito de Il Pagante. E chissà quindi che questa sera, martedì 27 giugno, non sia tra il pubblico a tifare per loro, mentre il duo si esibirà a Love Me 2023. Così Eddy Veerus e Brancar hanno dovuto reinventarsi dopo l’addio di Federica Naples, senza però perdere le loro unicità e rafforzando ulteriormente il legame col proprio pubblico.

La mancanza di Federica si sente, ma il Pagante tira dritto, puntando sullo stile e l’ironia che lo ha contraddistinto fin dal principio. Tra gli ultimi brani da menzionare Un pacco per te (feat. Lorella Cuccarini), Devastante (feat. M¥SS KETA), Poveri Mai











