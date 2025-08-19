Il pagante, chi è il gruppo milanese nato sui social nel 2010 per fare ironia? Da lì è cominciata un'avventura musicale con grandi successi

Non tutti sanno che dietro Il Pagante non si nasconde solamente un volto, bensì diversi. Si tratta, infatti, non di un artista singolo bensì di un gruppo, nato a Milano nel 2010. Inizialmente l’avventura de Il Pagante è iniziata sui social. Un gruppo di amici ha deciso infatti di creare una pagina Facebook con questo nome che aveva come obiettivo quello di creare ironia sugli stile di vita dei giovani milanesi. In particolar modo veniva preso di mira ironicamente chi frequenta determinati ambienti come quelli delle discoteche. Il termine “Il Pagante” si riferiva infatti a chi paga i PR per entrare nei locali. A fondare Il Pagante sono stati Giordano Cremona, Guglielmo Panzera e Alfredo Tomasi. A loro si sono poi aggiunte due cantanti, Roberta Branchini e Federica Napoli.

Dalla pagina Facebook, i giovani hanno cominciato a produrre i primi video. Proprio dai post pubblicati sui social, infatti, i ragazzi hanno pensato di far nascere delle canzoni, pubblicando così i primi singoli su YouTube. Singoli che poi, con il tempo, hanno ottenuto un importante successo. Nonostante questo, inizialmente i componenti del gruppo hanno declinato le offerte delle case discografiche, con l’intenzione di continuare questa attività sui social per gioco. Con il tempo, però, i video hanno cominciato a far sempre più visualizzazioni, arrivando a oltre dieci milioni di views su YouTube con soli cinque video. Così hanno cominciato a girare l’Italia nelle discoteche e nelle piazze. In quegli anni sono usciti brani come “Faccio after” e “Pettinero” che hanno raggiunto il disco d’oro mentre altri addirittura quelli di platino.

Il Pagante, chi sono: “Tutto nasce dall’osservazione”

Nell’ultimo lavoro, Il Pagante parla di FOMO, ovvero Fear of missing out, la paura di rimanere fuori. Con il tempo, infatti, lo stile del gruppo è evoluto e si è discostato da quell’ironia spicciola degli esordi. A Tg24 di Sky, i componenti del gruppo hanno raccontato: “Tutto nasce dall’osservazione di ciò che ci circonda. Non abbiamo mai fretta di pubblicare cose nuove, lo facciamo solo quando abbiamo qualcosa da dire”.