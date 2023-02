Il Pagante, rapina a mano armata in studio/ Paura per Guglielmo Panzera: sequestrato

Terrore per il gruppo milanese de Il Pagante. Stando a quanto si legge sul sito de Il Fatto Quotidiano, citando il Corriere della Sera, due malviventi avrebbero fatto irruzione nello studio di Milano dello stesso duo. L’episodio sarebbe emerso solo in queste ore ma si sarebbe verificato due giorni fa, precisamente nel pomeriggio di martedì 7 febbraio 2023, nella sede della società “E Ventures srl”, quella che sta dietro appunto al progetto musicale dell’attuale duo, un tempo un trio, molto in voga soprattutto fra i giovani e nelle discoteche, raccontando le notti meneghine e la bella vita.

Il 29enne Guglielmo Panzera, fondatore de Il Pagante, sarebbe stato preso di mira dai due malviventi al punto che lo stesso sarebbe stato immobilizzato per i polsi con una fascetta di plastica, quella solitamenta utilizzata dagli elettricisti. Assieme allo stesso artista anche cinque dipendenti della società E Ventures, che sarebbero stati minacciati, riporta ancora il quotidiano di via Solferino, dai due rapinatori, descritti poi dalle vittime come due uomini italiani di età compresa fra i 50 e i 60 anni e con un’inflessione dialettale meridionale, ma senza indicare con precisione la regione di provenienza.

IL PAGANTE, GUGLIELMO PANZERA SEQUESTRATO: CARABINIERI INDAGANO

I due ladri si sarebbero presentati con il volto coperto e soprattutto armati: avevano con loro infatti un coltello nonché una pistola. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito dopo l’azione delinquenziale, ma mentre il cantante de Il Pagante e i cinque dipendenti della società erano immobilizzati, i due hanno messo a soqquadro gli uffici portandosi poi a casa un bottino davvero magro: uno zainetto e un orologio del valore di più di 4mila euro.

Subito dopo la fuga i sei sequestrati sono riusciti a liberarsi per poi denunciare il tutto ai carabinieri della compagnia Duomo. Gli inquirenti stanno ora indagando per cercare di risalire ai responsabili della rapina anche visionando i filmati delle telecamere presenti nel palazzo.

