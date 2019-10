Il palazzo del viceré/ Su Rai 3 il film con Gillian Anderson (oggi, 17 ottobre 2019)

Il palazzo del viceré è una pellicola che potrà essere vista su Rai 3, alle ore 21.20 oggi 17 ottobre 2019. Il palazzo del viceré può essere considerato come un lungometraggio di genere storico. In questo film compaiono, come attori principali, gli artisti cinematografici Hugh Bonneville, Manish Dayal, Gillian Anderson e Michael Gambon. La pellicola storica in esame è stata prodotta nell’anno 2017, inoltre è stata diretta dalla regista Gurinder Chadha. Nel palazzo del viceré le musiche sono state realizzate da Allah Rakha Rahman. Questi è un compositore indiano, divenuto celebre per aver composto la colonna sonora del film The Millionaire dal titolo Jai Ho. Grazie a questa canzone, Rahman è riuscito a vincere il premio Oscar e il Golden Globe. In questa pellicola recitano appunto Bonneville e la Anderson, famosi per aver lavorato rispettivamente nelle serie Downton Abbey e X-Files.

Il palazzo del viceré, la trama del film

In Il palazzo del viceré, uno dei protagonisti è Lord Louis Mountbatten. Questi, nel 1947, arriva nel Palazzo dei Viceré di Delhi. L’uomo è accompagnato dalla sua sposa, che si chiama Edwina, e da sua figlia Pamela. Mountbatten è stato scelto per essere l’ultimo viceré dell’India. Louis deve occuparsi di gestire la dissoluzione dell’impero anglo-indiano, in vista della nascita di una nazione indiana del tutto autonoma ed indipendente. L’uomo cerca dunque in primo luogo di far mettere d’accordo i due principali politici indiani, che sono Jawaharlal Nehru e Mohammad Ali Jinnah. Il primo, infatti, desidera che l’India rimanga una nazione intatta dopo l’indipendenza, mentre il secondo vuole che venga creato anche uno stato musulmano, vale a dire il Pakistan. In contemporanea, un valletto di Mountbatten, di nome Jeet, si innamora perdutamente di una ragazza che si chiama Alia. La giovane però rifiuta Jeet per non deludere il padre, in quanto il ragazzo è Indù, mentre lei è di religione musulmana.

Ad un certo punto, Louis, per far cessare gli scontri tra i musulmani e gli induisti, accetta controvoglia la Partizione della nazione indiana. Nel frattempo, Alia fugge con il padre in Pakistan e Jeet ad un certo punto scopre che il treno, su cui viaggiava la sua amata, ha subito un attacco e che ci sono stati parecchi morti. Il giovane diventa un volontario e la sua nuova occupazione lo porta un giorno a ritrovare Alia. I due sono finalmente liberi di amarsi e di stare insieme. Il palazzo del viceré non ha avuto nessun seguito, inoltre la storia di questo sceneggiato non si basa su qualche romanzo.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA