Il Pancio e Enzuccio, Ciao Darwin web vs tv/ Capitani del web ma..

Il Pancio e Enzuccio capitani del Web a Ciao Darwin a grande richiesta ma non fanno anche tv?

Il Pancio e Enzuccio tornano protagonisti in tv grazie alla replica della sfida web contro tv di Ciao Darwin 8. Chi ha già seguito la puntata ormai due anni fa sa bene che i due youtuber saranno i capitani della squadra “Web” e saranno quindi l’alter ego di Paola Perego, alla guida della squadra tv. In molti si sono lamentati della fazione di appartenenza visto che i due sono diventati famosi per via di alcuni video apparsi su Youtube e Facebook diventati presto virali ma è vero anche che hanno preso parte al Festival di Sanremo (mimando alcune esultanze di calciatori di Serie A) e a The Voice, facendo quindi tv, e addirittura hanno lanciato il loro cinepanettone “Natale a Roccaraso”.

Il Pancio e Enzuccio, chi sono e cosa fanno nella vita?

Toccherà a loro aprire oggi la puntata con l’arringa iniziale e quando Paolo Bonolis chiederà proprio a Pancio ed Enzuccio di mettere insieme le caratteristiche e i pregi del web in confronto a quelli della tv ecco che la risposta è subito pungente: “Noi siamo la risposta generazionale, siamo i giovani in confronto ai vecchi della tv” e poi rilancia ancora: “Non c’era spazio per noi per colpa loro e ce ne siamo creati uno noi sul telefonino. Ma chi sono Pancio ed Enzuccio? Quest’ultimo è Enzo Biasi, ha 25 anni ed è nativo di Taranto. Ha iniziato come Youtuber concentrandosi soprattutto sulle differenze tra il Nord ed il Sud Italia e alcune parodie di canzoni famose. Il vero nome di “Il Pancio” è Andrea Ponciroli e ama definirsi “comico 2.0, videomaker ed autore”. Ha iniziato sul web con una serie di video per poi sbarcare alla conduzione di un programma su Sky, “Il Pancio Show”. Ha fatto parte del cast fisso del programma comico di Rai 2 “Sbandati” e ha preso parte alla web serie di Maccio Capatonda “Mariottide”.

