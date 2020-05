Il Pancio e Enzuccio/ Il duo fa impazzire il web tra scherzi social e quotidianità

Pubblicità

Il Pancio ed Enzuccio hanno già fatto il salto di qualità: alla fine dello scorso aprile, Amazon ha distribuito il film che vede protagonisti anche Federico Rosati e Gianluca Di Gennaro, dal titolo “Cobra Non è”. Una crime comedy che vanta la presenza di Tonino Carotone, Max Pezzali e Clementino, fra gli altri e che è stato girato in 30 giorni in Puglia. Intanto Il Pancio continua a strappare tante risate ai fan con i contenuti pubblicati sui social. “Ogni grande uomo ha sempre al suo fianco una grande donna”, scrive augurando tanti auguri ad Annibaluzzo, ovvero lo Youtuber che collabora con lui e che risponde al nome di Annibale Astio. Fra le foto pubblicate però spunta anche Herbert Ballerina, che giustamente commenta: “Sembro il nonno festeggiato dai nipoti”. Tra l’altro Annibaluzzo non è sconosciuto nemmeno ai telespettatori: ha partecipato nella sfida Web Vs Tv nella puntata di Ciao Darwin 8 che andrà in onda in replica nella prima serata di oggi, sabato 9 maggio 2020. La sua popolarità è stata immediata e lo dimostra il fatto che si sia conquistato il posto di finalista come Miglior Personaggio 2019 durante la premiazione annuale della trasmissione.

IL PANCIO ED ENZUCCIO: LA VITA IN QUARANTENA

Enzuccio e Il Pancio sono ormai un’accoppiata vincente, ma come sta andando la loro quarantena? Le restrizioni più dure sono ormai finite, ma sono ancora tanti i limiti imposti dal governo. Sembra proprio che Enzuccio tra l’altro abbia rimesso in moto gli impegni proprio dallo scorso 4 maggio 2020, data fatidica per l’inizio della Fase 2. Il suo ultimo post infatti riguarda il grande evento, fra i più attesi dagli italiani, in cui mostra la sua uscita di casa e il suo addio ad un’amica speciale, ovvero la piattaforma più famosa che ospita contenuti hard. Nelle Stories, Enzuccio ha poi parlato dei famosi affetti stabili e dell’incontro dopo mesi di stop. “Siete usciti? Siete andati dal congiunto o dalla congiunta? Vi ricordate quando due mesi fa quando dicevo ‘Quando finirà la quarantena, che cosa fareste con il partner?’. Finalmente eh. […] Avete congiunto voi?”. Poi rivela anche di essere entrato in difficoltà nel rivedere qualche amico per strada, indeciso sulla possibilità di dargli la mano oppure no.



