Il Pappagallo, chi è?/ Gli indizi portano a “un figlio di..”, Alessandro Gassman o…

Il Pappagallo, chi è? Gli indizi del Cantante Mascherato

The greatest showman questa è la canzone che ha portato il Pappagallo al cospetto dei giudici e di Milly Carlucci durante la prima puntata de Il Cantante Mascherato, ma chi si nasconde dietro quel fare elegante e quel vocione che ha conquistato il pubblico. Sin dai suoi indizi si è parlato ad una possibile figura di spicco nel panorama dello spettacolo italiano e non solo visto che spesso e volentieri ha tirato fuori il rapporto con il padre facendo credere ai più che si tratti di un figlio d’arte, e allora qual è il primo nome da fare se non quello di Alessandro Gassman? A fare il suo nome è stato proprio uno dei giudici di Milly Carlucci ovvero Costantino della Gherardesca e a quel punto è successo di tutto sui social fino a che il diretto interessato non ha detto la sua sui social. Intervenuto su Twitter, Alessandro Gassman si è lasciato andare ad una sonora risata al grido di ‘Qualcuno mi chiede se sono un pappagallo in una trasmissione tv’ (senza nemmeno fare il nome del programma), ma questa suona davvero come una smentita?

Il Pappagallo è un “figlio di…”? Le ipotesi

Il pubblico de Il Cantante Mascherato ha imparato ad attendere e studiare bene i personaggi che si nascondono sulla maschera e questa sera cercherà di fare lo stesso con il misterioso Pappagallo che ha sottolineato la sua voglia di mettersi sempre in gioco, di avere progetti e piani di cui occuparsi ma, soprattutto, di non stare mai fermo e lasciarsi sopraffare dalla noia. Ma sono state le parole relative al padre (‘la voglia di sognare la vedo a mio padre per il quale la vita non è stata facile dovendo inventare una realtà che non c’era’) che hanno spinto anche Caterina Balivo a pensare ad un figlio di.. e, in particolare, a Simone Annicchiarico. Francesco Facchinetti invece ha fatto il nome di Morgan, alias Marco Castoldi, che sarebbe uscito dalla finestra di Sanremo per entrare dalla porta nel programma della Carlucci. Anche Patty Pravo ha deciso di optare per un figlio di.. parlando di Christian de Sica mentre Flavio Insinna ha deciso sempre di tenersi nella categoria degli attori ma facendo il nome di Alessandro Preziosi. Chi si nasconde sotto la maschera del Pappagallo quindi?



