Il paradiso all'improvviso è un film di e con Leonardo Pieraccioni, affiancato dalla bella Angie Cepeda. Nel cast anche Alessandro Haber e Rocco Papaleo

Il paradiso all’improvviso, film su Rete 4 diretto da Leonardo Pieraccioni

Sabato 26 luglio, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:25, la commedia sentimentale dal titolo Il paradiso all’improvviso. Si tratta di un progetto cinematografico italiano prodotto nel 2003 da Medusa Film, scritto, diretto ed interpretato da Leonardo Pieraccioni, artista che ha lavorato a più di una decina di pellicole nel doppio ruolo di attore/regista a partire da I laureati (1995). La rete sta dedicando il sabato sera alla sua intera filmografia. Nel cast troviamo anche: Angie Cepeda, Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Anna Maria Barbera.

La trama del film Il paradiso all’improvviso: un viaggio a Ischia e arriva l’amore!

Il Paradiso all’improvviso racconta la storia di Lorenzo, un uomo toscano abituato a vivere senza vincoli affettivi. Il protagonista conduce una vita libera e spensierata, lontana da qualsiasi idea di matrimonio o relazioni durature. Il suo tempo è dedicato soprattutto alla gestione della sua azienda, specializzata in effetti climatici artificiali, e alla compagnia della sua amante. A completare il quadro ci sono le scommesse e le risate condivise con i suoi inseparabili amici Giandomenico e Taddeo.

La routine di Lorenzo procede tranquilla finché riceve una richiesta particolare da parte di una turista straniera che desidera organizzare una sorpresa romantica per il fidanzato sull’incantevole isola di Ischia. Lorenzo, incuriosito, accetta di occuparsi dell’allestimento e raggiunge l’isola accompagnato dalla sua assistente. Qui incontra una splendida donna colombiana, e ne resta immediatamente affascinato.

Pur colpito dalla sua bellezza, Lorenzo sa di non potersi avvicinare troppo: la donna sta aspettando il suo fidanzato. Il destino, però, ha in serbo un imprevisto: l’uomo non può raggiungere Ischia. Così, la turista si ritrova sola, con un itinerario già programmato di tre giorni alla scoperta dell’isola. Lorenzo si offre di accompagnarla, e approfittando dell’occasione, inizia un percorso tra escursioni mozzafiato e momenti di condivisione.

Giorno dopo giorno tra i due nasce una sintonia inaspettata, fino a trasformare quella vacanza improvvisa in una storia d’amore autentica e travolgente.

