IL PARADISO ALL’IMPROVVISO, CANALE 5/ “Il film di Pieraccioni sa di già visto”

Con Il paradiso all'improvviso "Leonardo Pieraccioni si affida a una spalla comica di prim'ordine e a una star di statuaria bellezza". Nonostante questa bella introduzione Davide Verazzini boccia di fatto il film su MyMovies con una sola stellina rispetto alle cinque messe a disposizione: "Il regista non sa discostarsi da un canovaccio che è stra-abusato. Unica nota positiva è la presenza della star delle tenelovelas colombiane Angie Cepeda". Leggermente diverso è il punto di vista di Alessandra De Luca su Ciak: "Il film è un inno alla vita di coppia contro l'egoismo della singletudine. Un invito a trovare l'anima gemella perché solo in due si è davvero felici". Paolo D'Agostini a La Repubblica invece sottolinea: "Il film è tanto lieve che non ti accorgi neanche di averlo visto". Nonostante questo si tratta di un film che regala sorrisi ed è perfetto per una serata d'estate da passare tra amici.

Il Paradiso all’improvviso va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, lunedì 10 agosto, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2003 da Medusa Film la quale si è occupata anche della distribuzione ai botteghini. La regia è stata curata da Leonardo Pieraccioni il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura insieme a Giovanni Veronesi. Nel cast sono presenti diversi attori italiani piuttosto Amati ed apprezzati oltre allo stesso Leonardo Pieraccioni tra cui Rocco Papaleo, Angie Cepeda, Alessandro Haber, Anna Maria Barbera e Gea Martire.

Il Paradiso all’improvviso, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il Paradiso all’improvviso. Lorenzo è una cittadino toscano che porta avanti uno stile di vita che non prevede assolutamente il matrimonio o quantomeno un legame continuativo dal punto di vista sentimentale. Dedica gran parte delle proprie giornate e del proprio tempo alle attività della sua azienda specializzata in effetti climatici artificiali e soprattutto si diverte con la sua attuale amante. È una vita, insomma, fatta di tanto divertimento e di poche responsabilità come del resto dimostra anche il fatto di condividere la passione per le scommesse con i suoi due storici amici Giandomenico e Taddeo.

Tutto va nel migliore dei modi fino a che un giorno non viene contattato da una turista straniera che vuole organizzare una sorpresa speciale per il proprio fidanzato nella splendida isola di Ischia. Raggiunge la location deputata con il supporto della propria assistente e fa la conoscenza di una bellissima donna di origini colombiane.

Rimane folgorato dalla sua bellezza, ma al tempo stesso sa che non può conquistarla in ragione del fatto che la donna sta attendendo il proprio fidanzato. Per un incredibile scherzo del destino, il fidanzato non può raggiungere la location designata per cui Lorenzo si ritrova tutto solo insieme a questa bellissima donna che ha già prenotato una sorta di tour tra le bellezze dell’isola di Ischia. Lorenzo allora si offre di accompagnarla alla scoperta dell’isola e quindi questo le permette di passare tantissimo tempo al suo fianco. Il tour prevede tre giorni mozzafiato tra escursioni e tanto altro. Questo consente ai due di conoscersi in maniera più approfondita e di scoprire come ci siano tantissimi aspetti che condividono. Insomma, poco alla volta finiscono per in innamorarsi.

Tuttavia, alla fine di questa avventura Lorenzo deve fare i compiti con un’incredibile delusione in quanto la donna era un’attrice ingaggiata dal suo amico per vincere una scommessa fatta. Questo però farà capire a Lorenzo come non sia più pronto per andare avanti per una vita da single, bensì vorrebbe qualcuno a fianco che sarà proprio quella donna che ritroverà e sposerà.

