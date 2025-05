Anticipazioni Il paradiso delle signore 10: Marcello ci sarà? Pietro Masotti fa chiarezza

Per usare una metafora pertinente: le serrande del grande magazzino milanese si sono abbassate per riaprirsi a settembre e nel frattempo si moltiplicano le anticipazioni Il paradiso delle signore 10 e le indiscrezioni sul cast. A rompere il silenzio nelle scorse ore, infatti, è stato l’attore Pietro Masotti, ormai volto storico della soap di Rai1 che da anni impersona Marcello Barbieri. Il personaggio puntata dopo puntata è entrato sempre più al centro delle trame fino a diventarne un punto cardine.

Lolita Lobosco 3, anticipazioni prossima puntata 21 maggio 2025/ Scontro con la figlia di Leon!

E dunque in molti si chiedono se Marcello Barbieri ci sarà ne Il paradiso delle signore 10 ed adesso a rompere il silenzio è intervenuto l’attore Pietro Masotti. “Finita la vacanza…domani si comincia a leggere le prime puntate della prossima stagione del Paradiso” ha scritto su Instagram nelle scorse ore segno che a differenza di tutti i rumor sull’addio di Marcello al Paradiso, il suo personaggio sarà presente anche nelle puntate di settembre. Del resto continua la sua liaison con la contessa Adelaide di Sant’Erasmo e nella nuova stagione potrebbe arrivare anche un matrimonio.

Anticipazioni Lolita Lobosco 3, seconda puntata 14 maggio 2025/ L’interesse per Leon cresce…

Il paradiso delle signore 10, anticipazioni sul cast: torna Maria e addio ad Alfredo

In attesa di notizia ufficiali, poi, si moltiplicano le indiscrezioni sul cast de Il paradiso delle signore 10 della nuova stagione. Stando a quanto trapela in rete a settembre non ci sarà Alfredo Perico, magazziniere appassionato di ciclismo interpretato da Gabriele Anagni, un suo post dei giorni scorsi ha anticipato il suo addio scatenando l’ira dei fan. Sempre nel ramo delle indiscrezioni, infine, è anche il ritorno di Maria Puglisi. Quest’ultima ha il volto di Chiara Russo che di recente è stata protagonista di un’altra fiction Mina Settembre con Serena Rossi.



Confermatissimi per la prossima stagione e che quindi certamente ritroveremo nella Vanessa Gravina nei panni della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, Roberto Farnesi in quelli di Umberto Guarnieri e Flavio Parenti nelle vesti di Tancredi di Sant’Eramo. E non è tutto perché nella prossima stagione ci saranno tantissime new entry. Quella appena conclusa è stata una stagione ricca di successi per la soap di Rai1 in termini di ascolti ma anche dolorosissima a causa di gravi lutti, sono morti tre amati attori: Pietro Genuardi, il mitico Armando Ferraris, Valentina Tomada (Palma Rizzo) ed Andrea Savorelli (Pietro Conti).