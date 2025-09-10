Emanuel Caserio non farà più parte del cast de Il Paradiso delle Signore, l'attore ha ufficializzato l'addio alla soap sui social.

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore sta andando in onda da pochi giorni dopo un periodo di stop e come al solito cattura l’attenzione di moltissimi telespettatori con le sue vicende. L’amatissima soap viene trasmessa su Rai Uno da lunedì a venerdì alle 16, saranno tante le novità che stupiranno i fan, tra questi anche un inaspettato addio. Si parlava già da qualche giorno dell’addio di Emanuel Caserio, l’attore da anni interpreta il ruolo di Salvo Amato, lui stesso ha confermato che non farà più parte del cast.

Proprietario del Gran Caffè Amato non è mai passato inosservato, quello di Salvo Amato infatti è un personaggio molto apprezzato dai fan de Il Paradiso delle Signore, scoprire che lascerà la soap li ha spiazzati non poco. Sui social l’attore ha fatto sapere che da giorni lo stanno riempiendo di domande sulla sua uscita, ha poi aggiunto: “Ora attraverso le parole di Giannandrea Pecorelli posso confermarvi che è ufficiale“.

L’addio di Emanuel Caserio a Il Paradiso delle Signore sarà toccante, l’attore ricorderà anche Pietro Genuardi

Per i fan sarà un momento molto commovente quello in cui Salvo Amato lascerà Il Paradiso delle Signore, il produttore della serie ci ha tenuto a precisare che è stato l’attore a prendere questa decisione. In occasione dell’uscita di scena di Emanuel Caserio verrà fatto un omaggio a Pietro Genuardi, attore che per anni ha interpretato i panni del capo-magazziniere Armando Ferraris, morto lo scorso marzo.

Sui social l’attore ha fatto sapere ai suoi affezionati fan che farà un saluto speciale al suo amico e collega Pietro Genuardi. Ha anche detto che la sua ultima stagione la dedica proprio a lui, inoltre ci ha tenuto a ringraziare Il Paradiso delle Signore per tutto ciò che fino ad oggi gli ha dato. Anche il produttore Giannandrea Pecorelli si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sull’uscita di scena di Emanuel Caserio, a Fanpage ha detto che sarà un momento di grande commozione, sul set si è commosso l’attore ma anche loro ed è stato doloroso.

