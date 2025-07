Anticipazioni Il paradiso delle signore 10, cast rivoluzionato tra addii clamorosi ed attesi ritorni: spoiler sulle nuove puntate di settembre

Anticipazioni Il paradiso delle signore 10: svelati due addi clamorosi, Elvira Camarrone: “Clara non ci sarà”

Le anticipazioni Il paradiso delle signore 10 svelano che ci saranno tantissime novità alcune molto gradite ed altre totalmente inaspettate. Nella nuova stagione della fortunata soap di Rai1 che andrà in onda a partire da settembre ci saranno degli intrecci di trama che terranno i telespettatori con il fiato sospeso ma soprattutto degli importanti cambiamenti nel cast. Innanzitutto ci saranno due addii clamorosi, due amati personaggi hanno definitivamente lasciato il set. Chiara Russo, volto della stilista Maria Puglisi, non tornerà nella nuova stagione nelle scorse settimane si vociferava di un suo ritorno ma non sarà così.

Non ci sarà nel cast de Il paradiso delle signore 10 neanche Elvira Camarrone, la giovanissima attrice che da tre stagioni veste i panni della Venere del Grande Magazzino di Milano, Clara Boscolo. Nel corso della scorsa stagione la giovane si è trasferita in Belgio per seguire la sua passione del ciclismo ma ciò che sembrava un arrivederci si è trasformato in un addio definitivo. Nelle scorse settimane, infatti, l’attrice con un lungo post sui social ha annunciato l’uscita di scena ringraziando la troupe e non solo“Siete diventati una famiglia per me, e anche se i riflettori si spengono, so che queste relazioni continueranno a essere una parte fondamentale della mia vita.”



Cast Il paradiso delle signore 10: torna a sorpresa Rosa Camilli (Nicoletta Di Bisceglie) e l’omaggio a Pietro Genuardi

Non solo gli addii clamorosi di Clara e Maria dalle anticipazioni Il paradiso delle signore 10 si scopre che il vero e proprio colpo di scena è il ritorno sul set di Nicoletta Di Bisceglie. Nel corso della scorsa stagione il suo personaggio aveva lasciato Milano per ‘dimenticare’ Marcello, tra i due c’era stato un bacio ma poi il giovane aveva capito di provare dei sentimenti ancora forti per Adelaide ed era ritornato da lei. Ebbene quello che sembrava un addio certo, non è così perché Rosa Camilli ci sarà ne Il paradiso delle signore 10, non sarà presente in tutte le puntate della nuova stagione, che partiranno a settembre, ma avrà comunque un ruolo. Queste sono le anticipazioni e gli spoiler più salienti della soap di Rai1. Infine si vocifera, anche se ancora manca la conferma, che ci sarà un toccante omaggio a Pietro Genuardi, l’attore per anni volto del magazziniere Armando Ferraris stroncato da una leucemia nei mesi scorsi a soli 62 anni.