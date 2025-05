Anticipazioni Il paradiso delle signore 10 si farà: chi ci sarà e chi non nel cast

Non c’erano dubbi ma adesso è arrivata la certezza: Il paradiso delle signore 10 si farà, a confermarlo è stato l’attore Massimo Cagnina con un post sui social nei giorni scorsi. Sta andando in onda l’ultima puntata della soap di successo di Rai1 ed in attesa del gran finale l’attenzione è proiettata nel futuro a cosa succederà nella prossima stagione ed alle anticipazioni Il paradiso delle signore sulle puntate di settembre si scopre che non mancheranno colpi di scena a cominciare dal cast. Confermatissimi nel loro ruolo ritorneranno Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, la prima nelle vesti dell’iconica Contessa Adelaide Di Sant’Erasmo, il secondo in quelli del Commendatore Umberto Guarnieri.

E poi ancora confermato anche Flavio Parenti nelle vesti del cinico Tancredi e Gloria Radulescu in quelli di Marta, figlia di Umberto. Ed a proposito di Marta, nella prossima stagione de Il paradiso delle signore dovrebbe fare il suo ritorno Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), si tratta al momento solo di indiscrezioni e gradite suggestioni ma non è certo se uno dei personaggi storici della soap sin dalla messa in onda in prima serata possa ritornare. Ed incerto è anche l’addio di un’amata coppia: Elvira e Salvo dopo la nascita del loro bambino lasceranno Milano ed il Paradiso? Anche in questo caso al momento si tratta solo di rumor. Confermatissimo, invece, Pietro Masotti nei panni di Marcello Barbieri.



Anticipazioni Il paradiso delle signore 10 nuove stagione: Adelaide si sposa e arrivano nuove Veneri

Per quanto riguarda le anticipazioni Il paradiso delle signore 10, nelle puntate di settembre de Il paradiso delle signore 10 si partirà con uno spoiler bomba lanciato dalla diretta interessata. Ospite da Alberto Matano a La vita in diretta, infatti, Vanessa Gravina ha rivelato che per la sua contessa Adelaide di Sant’Erasmo ci sarà profumo di fiori d’arancio. Con chi si sposerà Adelaide? Con Marcello, il suo compagno con il quale in questa stagione non sono mancati alti e bassi, o ci sarà un ritorno di fiamma con Umberto Guarnieri?

Spazio avrà poi il rapporto tra Odile e Umberto, la giovane ha appena scoperto che il commendatore è suo padre, come reagirà? Spazio avranno poi le storie delle Veneri, dalla capocommessa Irene Cipriani (Francesca Del Fa) all’ultima arrivata Giulia Furlan (Marta Mazzi) e non è escluso che ci saranno delle new entry nel cast. Ed al centro delle trame ci sarà anche la famiglia Puglisi.

Svelate le anticipazioni Il paradiso delle signore più salienti sia per quanto riguarda la trama che sul cast non resta che ricordare che la soap di Rai1 tornerà in onda a settembre con la nuova stagione. Non è stata ancora ufficializzata la data d’inizio ma probabilmente Il paradiso delle signore tornerà in onda l’8 o il 15 settembre 2025. L’orario previsto è sempre intorno alle 16.00 in punto ed è possibile seguire in diretta streaming le puntate sul sito di Raiplay o rivederle successivamente.