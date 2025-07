Il Paradiso delle Signore 10, colpo di scena per Enrico: la diagnosi segreta che potrebbe cambiare tutto.

Il Paradiso delle Signore 10 inizierà a partire dall’8 settembre 2025 e già si fanno strada i rumor su una stagione che promette tantissimi colpi di scena. In particolare, sembra ci siano grosse novità rispetto al personaggio di Enrico Brancaccio e Marta Guarnieri e a svelarlo è stato proprio l’interprete Thomas Santu in una lunga intervista a Superguidatv. Qui, ha raccontato alcune anticipazioni svelando che Enrico tornerà a svolgere il suo lavoro di medico anche se nel frattempo peggioreranno moltissimo le sue condizioni di salute.

“Sì purtroppo non ne va mai dritta una a questo personaggio però diciamo che si ritroverà a dover affrontare una cosa che all’inizio non pensa possa pesargli”, ha spiegato Thomas Santu ai microfoni di Superguidatv raccontando poi del rapporto sulla storia d’amore con Marta, svelando che il sentimento vincerà ancora una volta. L’attore ha anche raccontato di sentirsi davvero vicino al personaggio che interpreta per via del fatto di voler sempre trovare una soluzione in ogni situazione. Una cosa che non hanno in comune risiede nel fatto che Enrico de Il Paradiso delle Signore è introverso.

Thomas Santu: “Ecco perchè piace il mio personaggio“

Il Paradiso delle Signore continua a riscuotere tanto successo e non c’è dubbio che anche il decimo capitolo della serie entrerà subito nel cuore dei fan. La scorsa stagione ha toccato uno share altissimo del 23% e Thomas Santu ha spiegato quali sono i motivi di tanto hype: “Piace perché secondo me il focus è riuscire a raccontare”, confessa, “noi siamo un mezzo, gli attori sono un mezzo e noi riusciamo a raccontare un’epoca in cui tante persone si rispecchiano”. Non a caso ormai i protagonisti della fiction sono diventati dei veri amici degli spettatori, i quali si rivedono nelle dinamiche familiari e non all’interno della serie.

A preoccupare sarà però quello che succederà ad Enrico. Oltre all’avvicinamento a Marta, sarà costretto a dover rivelare la sua malattia dato che non potrà più nasconderla. Enrico continua ad essere il personaggio più amato e, come spiega Thomas Santu il motivo risiede nel fatto che si tratta di una persona positiva e favorevole alla storia.