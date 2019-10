IL PARADISO DELLE SIGNORE 4/ Anticipazioni 15 ottobre: batticuore in arrivo per…

IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, DOVE SIAMO RIMASTI

Il Paradiso delle Signore 4 ritornerà con una nuova puntata in prima Tv nel pomeriggio di Rai 1 di oggi, martedì 15 ottobre 2019. La soap italiana verrà trasmessa dalle 15:40 circa: prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo dovesiamo arrivati ieri: Gabriella ritorna in città dopo aver lavorato in una maison di Parigi e rivede subito Salvatore, sorpreso di trovarla al bar. Conti invece si è appena risvegliato al fianco di Marta, mentre Cattaneo è di buon umore grazie alla presenza di Margherita. Anche con la moglie sembrano andare bene. Intanto, la Molinari riprende Marina Fiore: è arrivata in ritardo a causa dei suoi impegni come modella. Conti annuncia poi a tutte le Veneri le grandi novità: Gabriella è tornata e sarà la nuova stilista del Paradiso, visto vuole trasformarlo in una casa di moda. Dai Guarnieri, la madre di Marta annuncia ai figli di aver esteso l’invito ad una parente, l’unica che non si sia scandalizzata dalle nozze crollate di Riccardo. Umberto si trova in Svizzera per affari e la figlia teme che possa non presentarsi il giorno del matrimonio. Una volta soli, Marta cerca di convincere Riccardo a dimenticare Nicoletta per sempre. Il fratello però fa una visita a sorpresa a casa dell’ex fidanzata: la madre di Nicoletta cerca di cacciarlo, ma poi accetta che veda la bimba per pochi minuti e la copertina in regalo che le ha portato.

Più tardi, Nicoletta ritorna a casa con Cesare. Nota subito la copertina che ha lasciato in regalo Riccardo: la madre la attribuisce ad una zia. Nicoletta non è molto convinta della sua spiegazione, ma lascia perdere. Nel frattempo, Agnese raggiunge il bar per rivelare al figlio le ultime novità. La Stipel ha appena installato il telefono a casa loro e la donna non riesce a capire chi possa aver pagato l’allaccio. E’ anche preoccupata per l’arrivo di Rocco, un parente di Partanna che non ha mai lasciato il paese siciliano e che ha deciso di farle visita a Milano. Dopo aver lasciato un’intervista per le nozze, Conti rivela a Cattaneo di volersi concentrare anche nel mondo dello sport. Riccardo gli consegna poi le fedi e l’architetto ne approfitta per rassicurarlo per la rottura con Nicoletta. Alla sera, Rocco non è ancora arrivato, ma Agnese si rilassa nel sentire la voce della figlia. Scopre così che il telefono è opera sua e poi arriva anche Rocco. Intanto, Nicoletta riceve la conferma della madre sulla visita di Riccardo. Non è felice di sapere che cerca ancora di vederla, perchè teme che rovini la sua nuova relazione. Marta invece riceve il vestito per le nozze, ma scopre che qualcuno lo ha dipinto completamente di nero. Senza dire nulla al fidanzato, Nicoletta raggiunge casa Guarnieri e sottolinea ancora una volta a Riccardo di non voler avere nulla a che fare con lui. Si ricostruirà una vita con Cesare.

IL PARADISO DELLE SIGNORE 4 ANTICIPAZIONI DEL 15 OTTOBRE 2019

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore la famiglia Amato riesce ad entrare nel Paradiso grazie a Rocco, arrivato a Milano per cercare di trovare lavoro. Il ragazzo viene assunto come magazziniere, ma si verificano subito degli scontri con Tagliabue, il suo nuovo capo. Questo non vuol dire però che Agnese non sia ancora in pensiero per lui, visto che teme che sia troppo ingenuo per confrontarsi con la realtà milanese. Farà però di tutto per aiutarlo, così come Salvatore, seppur mal volentieri. Nel frattempo, Adelaide scopre che Marta ha ricevuto un abito nero e scopre che non è quello che ha ordinato a Parigi e che ha disegnato Gabriella. Così convince la nipote a sceglierne un altro di Galeotti, mentre Vittorio chiede a Gabriella di fare qualche modifica, come suo primo incarico da stilista del magazzino. Riccardo invece rimane colpito da Angela, una ragazza veneta arrivata in città per fare la cameriera del circolo. La Barbieri riuscirà anche ad entrare subito nelle grazie di Adelaide.



