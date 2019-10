Il Paradiso delle Signore 4/ Anticipazioni 16 ottobre: Marta e Vittorio si sposano?

IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 OTTOBRE

Chi dei due avrà la meglio tra Adelaide e Vittorio nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 4? E Marta riuscirà a celebrare il suo matrimonio nel modo semplice che lei e Vittorio vorrebbero? Riccardo riuscirà a convincere Nicoletta a renderlo partecipe nella vita della figlia? Sicuramente il suo rapporto con Cesare non lascia al rampollo di casa Guarnieri molte chance. Sapranno cavarsela Angela e Rocco nelle loro nuove mansioni? La ragazza riuscirà a far desistere il giovane Riccardo dal suo proposito di riconquistare Nicoletta e tornare a prendersi cura di lei e della figlia? Per saperlo non ci resta che attendere domani un nuovo, entusiasmante episodio.

IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, DOVE SIAMO RIMASTI

La prima puntata della nuova stagione de Il Paradiso delle signore 4 trasmessa ieri su Rai Uno ha visto Vittorio Conti e Marta Guarnieri alle prese con i preparativi del matrimonio. Certamente non sono mancati gli intoppi, tra cui la zia della sposa, Adelaide, che vorrebbe intromettersi e dire la sua riguardo agli inviti da fare. Anche mamma Guarnieri prova ad intervenire invitando al matrimonio una parente che pare sia l’unica a non essersi scandalizzata per le nozze crollate di Riccardo. Non dimentichiamo che Marta appartiene ad una famiglia bene in vista, e zia e mamma vorrebbero per lei un matrimonio sontuoso. Non sono dello stesso parere però i due futuri sposi, che invece vorrebbero poter condividere il loro giorno importante all’insegna della semplicità. Il loro sogno d’amore potrà avverarsi secondo i loro desideri oppure la famiglia di Marta avrà la meglio? Certo è che la cerimonia sembra riservare davvero molte sorprese. Il secondo appuntamento della fiction vede l’arrivo nel capoluogo lombardo di una giovane ragazza in cerca di lavoro. Si tratta di Angela Barbieri, arrivata da un piccolo paesino padano per lavorare come camieriera nel circolo. Angela stringe subito amicizia con Gabriella e Roberta. Gabriella è appena tornata a Milano dopo aver lavorato per un lungo periodo in una maison parigina. Una grande novità sta per interessare il Paradiso e sarà Conti a portarla a tutte le Veneri: Gabriella sarà la nuova stilista e lavorerà per rendere il Paradiso una grande casa di moda. Nel primo grande magazzino per signore allestito nel capoluogo milanese trova posto anche Rocco, che viene assunto come magazziniere. Ma non sono tutte rose e fiori per l’ingenuo ragazzo giunto a Milano da un paesino siciliano. Il litigio che ha con il suo nuovo capo, Tagliabue, sembrano confermare i timori di zia Agnese che non nasconde di essere in pensiero per lui. Riccardo intanto, rimasto piacevolmente colpito da Angela Barbieri, ha un lungo confronto con la sorella. Approfittando del fatto che sono soli Marta cerca di convincere il fratello a dimenticare per sempre Nicoletta. I suoi tentativi però sembrano non avere nessun effetto e Riccardo, approfittando del fatto che la figlia avuta durante la sua relazione con Nicoletta si trovi con la madre di lei, organizza una visita a sorpresa nella casa dell’ex fidanzata.

La suocera dapprima prova a scacciarlo, poi però finisce per permettergli di vedere la bimba pochi minuti e lasciarle la copertina che le ha regalato. Nicoletta, al suo rientro, nota subito il dono e la madre tenta di farle credere che sia stato portato da una zia. La ragazza non sembra molto convinta ma decide di lasciar correre. Si reca però a casa Guarnieri, per dire ancora una volta a Riccardo che non ha nessuna intenzione di avere a che fare con lui e che vuole ricostruirsi una vita con Cesare, il quale ha scelto di rimanere accanto a madre e figlia assumendosi quelle responsabilità che lui non ha voluto assumersi. Il primo incarico di Gabriella sarà quello di fare delle modifiche all’abito nuziale di Marta. L’abito nuziale che la ragazza aveva scelto nell’atelier parigino confezionato da Gabriella non è infatti quello che le viene recapitato a casa. A chiedere a Gabriella di fare delle modifiche al vestito è Vittorio, che pensa di porre rimedio a quell’abito inspiegabilmente nero e di far decollare, al tempo stesso, la carriera di stilista della ex Venere. Zia Adelaide però non è dello stesso avviso e cerca di convincere la nipote a rivolgersi a Galeotti per un nuovo abito nuziale.



