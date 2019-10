Il Paradiso delle Signore 4/ Anticipazioni 17 ottobre: Riccardo e Cesare allo scontro

IL PARADISO DELLE SIGNORE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 OTTOBRE

Ne Il Paradiso delle Signore avevamo lasciato Nicoletta alle prese con Riccardo, nel tentativo di far capire al giovane di casa Guarnieri che la loro storia era davvero finita e nella speranza che Riccardo desistesse dal voler vedere lei e la bambina. Nicoletta aveva sperato così di poter finalmente ricostruirsi una vita con Cesare e la piccola. Anche Marta aveva cercato in tutti i modi di dissuadere il fratello. Ma quell’incontro di Nicoletta con Riccardo riuscirà davvero a rimanere nascosto a Cesare? E se lui venisse a saperlo come potrebbe interpretare il gesto della sua compagna? Riuscirà Adelaide a convincere Riccardo ad aiutare il padre, oppure le tensioni che si sono riaccese tra i due rischieranno di rovinare la festa di matrimonio? Nicoletta sarà davvero assente alla cerimonia oppure l’arrivo di Angela riuscirà a non farle temere l’incontro con Riccardo? Per saperlo non ci resta che aspettare la nuova puntata della sopa Il Paradiso delle Signore, in onda domani giovedì 17 ottobre su Rai Uno.

IL PARADISO DELLE SIGNORE, DOVE SIAMO RIMASTI

Il Paradiso delle Signore è già entrata nel vivo. Nella terza puntata abbiamo visto i preparativi per il matrimonio di Vittorio e Marta procedere abbastanza bene. anche se i due futuri sposi avevano sognato per il loro giorno più importante una cerimonia un po’ meno sontuosa di quella che invece sembra stano organizzando la mamma e la zia della sposa. Intanto Cesare Diamante, trattenuto fuori Milano per motivi di lavoro, si vede costretto a comunicare che non potrà esser presente all’evento. Anche Nicoletta sembra intenzionata a rinunciare a partecipare al matrimonio, in quanto non se la sente di andarci senza Cesare per timore di incontrare nuovamente Riccardo. Sceglie però di nascondere a tutti il vero motivo della sua assenza e dichiara che non potrà esserci per motivi di lavoro. Umberto invece, nonostante le precedenti tensioni avute con Riccardo, non rinuncia ad accompagnare la figlia all’altare e torna a Milano dalla Svizzera. Adelaide però, intuendo i problemi economici che sembrano affliggere Umberto, decide di rivolgersi proprio a Riccardo per chiedergli di aiutare il padre. Adesso è il ragazzo ad occuparsi del patrimonio di famiglia. Alcuni attriti rischiano però di far crollare la speranza di Adelaide, mentre Umberto nasconde a tutti i veri motivi che lo hanno portato a perdere i suoi soldi. Marta intanto sembra piuttosto infastidita dalla presenza spesso troppo ingombrante della zia nell’organizzazione del suo matrimonio. Gabriella infine rischia di essere investita da Cosimo.

