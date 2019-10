IL PARADISO DELLE SIGNORE 4/ Anticipazioni 21 ottobre: Vittorio e Marta già…

Il paradiso delle signore 4, anticipazioni puntata 21 ottobre

Nella nuova puntata de Il paradiso delle signore 4 Riccardo viene accolto da Nicoletta con gioia. La sua ex sembra apprezzare molto l’interessamento che il giovane dimostra per la piccola Margherita. I loro rapporti sembrano riappacificarsi, anche se lentamente ed ovviamente all’insaputa di Cesare. Silvia non è affatto contenta delle scelte che sta facendo la figlia e prova a dare consigli a Cesare per tenersi stretta la moglie. Marta e Vittorio si preparano a partire per la loro luna di miele, quando invece giunge loro la notizia di un furto al Paradiso delle Signore che potrebbe sconvolgere completamente i loro piani. Angela accoglierà in casa sua Marcello, che è appena uscito di prigione. Era lui infatti il misterioso uomo con cui Angela aveva appuntamento il giorno del matrimonio.

Il Paradiso delle Signore 4, dove siamo rimasti

Oggi, lunedì 21 ottobre, inizia una nuova settimana per la soap Il Paradiso delle Signore 4. Prima di scoprire le anticipazioni della nuova puntata, rivediamo quanto successo venerdì scorso. Il giorno del matrimonio d Marta e Vittorio è finalmente arrivato, ma non tutto va per il verso giusto. Cosimo, approfittando di un allontanamento di Antonio da Gabriella, prende da bere e le si avvicina chiedendole di ballare. Una telefonata di Nicoletta ad Angela, la informa che la donna è molto preoccupata perché la figlia Margherita non sta bene. La telefonata non sfugge all’attenzione di Riccardo, che decide di lasciare la festa per correre subito a casa di Nicoletta A quanto pare neppure la lunga chiacchierata con Marta, ha convinto Riccardo a lasciare in pace Nicoletta, che adesso ha una relazione con Cesare. Ma Riccardo non è il solo a lasciare il circolo. Anche Angela, mentre tutti si stanno divertendo al matrimonio di Marta e Vittorio, esce di nascosto dalla sala. Il motivo sembra essere l’incontro con un uomo misterioso. Chi sarà l’uomo che ha fatto decidere ad Angela di andar via in gran segreto dalla festa?

