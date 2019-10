Il Paradiso delle Signore 4/ Anticipazioni 22 ottobre: chi è il ladro?

ANTICIPAZIONI DEL 22 OTTOBRE 2019

Ancora novità e scossoni nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 4. Riccardo decide di aiutare Vittorio in seguito al furto subito al magazzino, scegliendo di investire parte dei suoi beni. Nonostante l’emergenza, il pubblicitario potrà contare sull’aiuto delle Veneri e dell’intero staff per riuscire a gestire l’emergenza ladri. Nel frattempo, qualcuno del passato si presenta nella vita di Luciano. Incontrerà Armando, un uomo che conosce da diverso tempo. Quale sarà il motivo del misterioso incontro? L’uomo intanto potrà fare colpo su Agnese, che vivrà un vero e proprio colpo di fulmine nel vederlo. Le autorità invece continuano ad indagare sul furto al Paradiso: il sospetto è che Tagliabue sia il responsabile. Soprattutto perchè Rocco è stato aggredito. Per riuscire ad affrontare il problema, Vittorio e Marta dovranno però rinunciare al loro sogno di fare il viaggio di nozze subito dopo il matrimonio.

IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, DOVE SIAMO RIMASTI

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 22 ottobre 2019, Rai 1 trasmetterà in prima assoluta una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 4. Prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo dove siamo arrivati ieri: Vittorio e Marta continuano a sognare la partenza, fin dal primo mattino. Il pensiero di fare il viaggio di nozze emoziona entrambi, anche se la ragazza spera che nel frattempo gli attriti fra il padre e Riccardo si risolvano. Anche Marcello e Angela vivono un momento felice, anche se la ragazza teme che il fratello non riesca ad ottenere un impiego entro breve. Dato l’arrivo delle amiche, la ragazza chiede a Marcello di nascondersi e non farsi vedere. Convinto di partire con la moglie quella sera stessa, Vittorio organizza i turni con la caposala, nonostante l’assenza improvvisa di Nicoletta. Dato il fastidio della Molinari, il pubblicitario le richiede di rendere l’atmosfera al Paradiso più leggera, senza lasciare da parte precisione e puntualità. Quando Nicoletta parla al telefono con Riccardo e la madre la sorprende, i rapporti fra la ragazza e Silvia continuano ad andare per il peggio. La donna crede infatti che Guarnieri non abbia rispettato il loro patto e cerca di mettere in guardia la figlia sul fatto che Riccardo potrebbe ferirla ancora una volta. Nicoletta però riserva la sua rabbia all’ex fidanzato, che si presenta sotto casa sua per parlarle. Ancora una volta Riccardo sottolinea di voler essere presente sia nella sua vita sia in quella della piccola Margherita.

Anche fra Roberto e la moglie ci sono diversi attriti, a causa del comportamento del primo nei confronti del figlio. L’arrivo di Marta rimette però tutti di buonumore. Riccardo invece riferisce a Vittorio di non essere in grado di dimenticare Nicoletta. Non crede tra l’altro che il suo matrimonio vada a gonfie vele, altrimenti Cesare non si sarebbe presentato in villa per minacciarlo. Poco dopo, Vittorio annuncia a Cattaneo e alla moglie che è riuscito a risolvere l’appuntamento con Benvenuti. Intanto, Marcello ricade nei vecchi vizzi: si presenta dalla sua vecchia conoscenza per giocare, ma non avendo nulla è costretto a rinunciare. Silvia invece cerca ancora di far riflettere la figlia sulla presenza di Riccardo. Nicoletta vorrebbe parlare a Cesare, ma la madre crede che sarebbe meglio continuare a mentirgli. Sicura che la situazione non sia sopportabile, la ragazza annuncia di voler trovare un appartamento con il marito. Al magazzino, Tagliabue riprende ancora Rocco per della merce in arrivo. Di fronte alle insistenze della Molinari e di Vittorio, Tagliabue propone che sia lui che il magazziniere rimangano fino a tardi per sistemare gli imballaggi. Quella sera, Roberta ritorna a casa di Angela e scopre che Marcello è suo fratello. Dopo essere stato informato della visita di Riccardo, Cesare mette alle strette Nicoletta per le sue bugie. Al mattino successivo, il viaggio di nozze di Vittorio e Marta viene interrotto prima del previsto: qualcuno ha rubato tutta la merce al Paradiso e Rocco è stato aggredito dai ladri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA