Il Paradiso delle Signore 7: ci sarà?/ Le riprese iniziano a maggio, in onda in autunno

Oggi, venerdì 29 aprile, va in onda la puntata numero 160 de Il Paradiso delle Signore che chiude la sesta stagione della soap opera di Rai 1. In attesa della nuova fiction “Sei sorelle” che debutterà il 30 maggio, a partire da lunedì 2 maggio verranno riproposte per quattro settimane le puntate (in forma rimontata) della prima stagione de Il Paradiso delle Signore, quando aveva come protagonisti Giuseppe Zeno, Giusy Buscemi e Alessandro Tersigni. La nuova stagione, la settima, de Il Paradiso delle Signore tornerà in autunno e a breve cominceranno le riprese delle nuove puntate. “Il set del Paradiso delle Signore Daily riaprirà a maggio e la serie tornerà in onda nel prossimo autunno su Rai 1 con i nuovi episodi per continuare a raccontare sogni, aspirazioni, amori ed amicizie nell’Italia degli anni a cavallo tra il 1963 e il 1964”, ha annunciato un comunicato ufficiale emesso nelle ultime ore.

Il Paradiso delle Signore 7: da dove ripartono i nuovi episodi?

Il Paradiso delle Signore 6 chiude con ascolti importanti: una media di circa 2 milioni di telespettatori con punte di share che toccano il 21%. Se nell’ultima puntata della sesta stagione della soap opera molte vicende dei protagonisti troveranno un lieto fine, altre rimaranno aperte e proseguiranno nella nuova stagione. Anna e Salvatore finalmente si sposano e decidono di restare a Milano. Gloria ha capito che Stefania sta rinunciando a Marco per poterla salvare: per permettere alla figlia di vivere la sua storia d’amore, la Moreau decide di costituirsi alla polizia senza anticipare nulla a nessuno. Dopo aver parlato con Gloria, Marco raggiunge Stefania al matrimonio di Salvatore e le dichiara il suo amore! Marcello, invece, capisce di non poter stare senza Ludovica e corre alla partenza, ma Ludovica si è già imbarcata con Torrebruna: è la fine del loro amore? Dante restituisce le quote del Paradiso di Umberto ad Adelaide, senza sapere che la Contessa sta per vendicarsi del cognato che ha preferito Flora a lei. Come si vendicherà la contessa? Lo scopriremo ne Il Paradiso delle Signore 7.

