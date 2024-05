Il paradiso delle signore 9 si farà?/ Anticipazioni cast: chi resta e chi dice addio e quando torna in onda

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9: tornano Adelaide e Umberto, di nuovo alleati?

L’ottava stagione de Il paradiso delle signore si concluderà oggi con il gran finale di stagione dove non mancheranno i colpi di scena, ma i tanti affezionati della soap posso stare tranquilli, a settembre tornerà la nuova stagione. Gli attori, infatti, da Roberto Farnesi a Piero Masotti hanno rivelato attraverso i loro profili social che presto torneranno a girare le nuove puntate e dunque non resta che chiedersi: che cosa succederà nella prossima stagione? Chi ci sarà e chi invece dirà addio?

Dalle anticipazioni su Il paradiso delle signore 9 si scopre che a settembre si riprenderà dallo stesso punto in cui la soap si è interrotta. Flora, sempre più insofferente ai comportamenti di Umberto Guarnieri prenderà una drastica decisione, tra i due l’addio è sempre più vicino. E non è tutto perché paradossalmente e in maniera del tutto inaspettata Adelaide si riavvicinerà all’ex cognato. Da due stagioni, infatti, tra la contessa e commendatore è guerra aperta a causa dei loro interessi contrastanti ma in quest’ultime puntate c’è stato un riavvicinamento che lascia ipotizzare che anche nella prossima stagione ci posso essere qualcosa tra di loro.

Il paradiso delle signore 9, Maria in bilico: tornerà da Parigi

Per quanto riguarda il cast della prossima stagione de Il paradiso delle signore sembra non esserci dubbi che tornerà al completo la famiglia Puglisi mentre in bilico resta la presenza di Maria. La giovane stilista è partita per la Francia per inseguire il suo sogno, tornerà a settembre? Dubbi ci sono anche sul ritorno di Vittorio Conti. L’attore che lo impersona Alessandro Tersigni, infatti, in diverse intervista non ha nascosto di essere stanco del suo ruolo, che ricopre ormai da anni, e che teme che possa non avere più nula da dire.

Dubbi ci sono anche sulle Veneri, torneranno Irene, Clara, Elvira ed Agata? Quasi certamente si ma a loro se ne aggiungeranno delle nuove. Non ci sono dubbi, invece, sul ritorno dei due amici di lunga data Salvo e Marcello, presenti sin dalla prima stagione daily ed ormai punti fermi della soap. La nuova stagione prenderà il via a settembre 2024.











