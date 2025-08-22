Quando torna in onda Il Paradiso delle Signore: la Rai ha deciso di anticipare il ritorno della serie tv: rimedio agli ascolti flop con le repliche?

Ci eravamo lasciati con le ultime scoppiettanti rivelazioni del finale di stagione e con vista sul decimo capitolo: Il Paradiso delle Signore è prossimo a tornare su Rai Uno ed a gioire non sono unicamente i milioni di fan che da anni seguono le vicende della serie tv. Anche la Rai, infatti, ha più di un motivo per essere entusiasta del ritorno in palinsesto: il motivo? Il flop degli ascolti estivi che forse ha portato la dirigenza del servizio pubblico ad optare per un ritorno in anticipo de Il Paradiso delle Signore. Conclusa la nona stagione, la rete ammiraglia Rai ha tentato di tenere accesa la fascia orario con un nuova soap Ritorno a Las Sabinas, gli ascolti deludenti spesso al di sotto del 10% di share, tuttavia, hanno portato alla sua sospensione prima del previsto.

Successivamente Rai 1 ha lasciato spazio alle repliche delle soap più amate da L’Allieva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale fino a Cuori con Pilar Fogliati e Matteo Martari fino a Don Matteo da sempre garanzia di successo. Ma adesso si cambia rotta quando torna in onda Il Paradiso delle Signore? Come anticipato, prima del previsto; gli ascolti calanti dei programmi Rai in questo periodo estivo potrebbero presto trovare un nuovo vigore, precisamente dal prossimo 25 agosto 2025. Si partirà però con le repliche dell’ultima stagione andata in onda al fine di creare una linea di continuità con quelli che saranno gli accadimenti della decima stagione.

Quando torna Il Paradiso delle Signore: si parte con le repliche, poi la decima stagione!

Per la decima stagione de Il Paradiso delle Signore e dunque per le nuove puntate della serie tv bisognerà attendere il prossimo settembre 2025. Nel frattempo, a partire da lunedì 25 agosto 2025, milioni di fan potranno fiondarsi nuovamente su Rai Uno – come sempre dalle ore 16 – per rivivere le repliche delle puntate emozionanti che hanno sancito la conclusione del nono capitolo.

Il ritorno in anticipo de Il Paradiso delle Signore, seppure con le repliche del finale della nona stagione, è forse una strategia ben mirata per risollevare gli ascolti ancor prima della ripresa a pieno regime della programmazione televisiva targata Rai. Complici gli ottimi colpi della concorrenza firmata Mediaset, l’estate non è stata spumeggiante per la tv pubblica e partire dal ritorno anticipato di una delle serie tv più seguite è certamente un’ottima mossa.

