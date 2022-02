Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 1 febbraio: Sandro a casa di Vittorio

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 1 febbraio

Nella puntata di oggi, martedì 1 febbraio, della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Sandro vuole riconquistare il cuore di Tina e decide di rimanere ancora per un po’ di tempo a Milano, per questo chiede a Vittorio di ospitarlo in casa sua, senza sapere che tra il suo amico e la moglie c’è in corso una relazione, il Conti non potrà tirarsi indietro e sarà costretto a mettersi in casa il suo rivale in amore. Irene non vuole lasciare il suo appartamento e torna ad attaccare salvo che è intenzionato ad acquistarlo. Gloria dopo aver ricevuto la missiva parla con Armando rivelandogli di essere molto preoccupata e spaventata. Ezio è sempre più innamorato di Veronica e intenzionato a sposarla per questo decide di raccontarle tutta la storia che lo lega a Gloria. Il confronto però non porta a buoni risultati, difatti la Zanatta finisce ancora una volta a litigare con la Moreau. Umberto sente la mancanza di Adelaide che le ha di nuovo mentito dicendole di stare a Parigi da parenti invece si trova altrove. Flora è molto impegnata nel realizzare la nuova collezione primaverile e dopo il servizio fotografico dove ha visto protagonista Gemma in veste di cavallerizza, decide di ispirarsi alla giacca indossata dalla Venere e far diventare il capo l’abito di punta di tutta la collezione.

Nelle puntate precedenti di “Il Paradiso delle Signore” Sandro vuole a tutti i costi riconquistare l’amore di Tina, ma la donna non ha nessuna intenzione di riaccoglierlo nella sua vita. Allora l’uomo mette in atto il suo piano, comincia a chiamarla ripetutamente al telefono, ma lei evita di rispondere e le riempie la casa di fiori, che non gradisce. Visto il muro che l’Amato ha alzato, l’uomo decide di chiedere aiuto prima ad Agnese che si rifiuta di appoggiarlo e poi a Vittorio che non sa come comportarsi, Sandro ripone in lui molta fiducia e non può rivelargli che ha una storia con Tina. Il Conti chiede all’Amato di stare lontani, giusto il tempo per valutare la situazione e decidere se ritornare con il marito, ma Tina non è intenzionata a fare un passo indietro, ora è felice e non sarà Sandro a rovinare tutto. Gemma intanto ha vinto la sua prima gara da cavallerizza e al Paradiso sono tutti contenti, come suggerito da Stefania, la Zanatta sarà presente sulla copertina del magazine con all’interno un’interessante intervista, anche tutte le Veneri saranno coinvolte nel progetto. Intanto tra Marco e Stefania c’è una buona complicità che non lascia indifferente Gemma sempre più intenzionata a conquistare il cuore del conte. Di questo amore ne viene a conoscenza anche Ezio che casualmente scopre Gemma e Marco mentre si scambiano in bacio.

Ezio mette al corrente Veronica della storia sentimentale di Gemma, la donna non pare sorpresa qualcosa aveva intuito ma ora che ne ha la certezza la notizia la rende felice. Umberto comincia a chiedersi come mai Adelaide ancora non abbia fatto una telefonata, poi incuriosito chiama gli amici di Lugano che gli dicono di non aver visto la contessa. Il Guarnieri chiede spiegazioni al maggiordomo che non gli rivela più di tanto, poi finalmente arriva la telefonata della Di Sant’Erasmo che tranquillizza l’uomo dicendogli che la fuga in questo momento per lei è la situazione migliore, non deve preoccuparsi, sarà lei a farsi sentire. Intanto Umberto è occupato a risolvere una situazione spinosa con i clienti americani: una clausola presente nel contratto penalizzerebbe molto il Paradiso, l’intervento di Dante non ha sbloccato la situazione, Vittorio è dell’opinione che si fa ancora in tempo ad uscire dall’accordo. La signorina Moreau ha recuperato tutta la corrispondenza della giornata, tra le lettere ne trova una intestata a lei, quando l’apre trova all’interno un foglio di giornale che parla della sua fuga e un foglio dove c’è scritto: “So chi sei”. Gloria comincia a tremare, chi le ha spedito quella missiva? Gemma che assiste alla scena è soddisfatta nel vedere il terrore attraversare lo sguardo della capo-commessa.

