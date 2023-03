Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 1° marzo: Gemma è incinta, chi è il padre?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 1° marzo su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 1° marzo, ci svelano che Palma si è detta pronta a supportare i desideri lavorativi di Francesco, ma le piacerebbe che il figlio parlasse di più con lei. La realtà è che il ragazzo sembra davvero molto indeciso sul suo futuro, e ha come un blocco. Questa situazione si scioglie nel momento in cui Maria ha un problema con un vestito in sartoria e Francesco è lì ad aiutarla con un’idea geniale. Nel suo futuro c’è il mondo della moda? Intanto, seppur in disaccordo con Matilde, Vittorio decide di proseguire e pubblicare l’articolo di Diletta sull’educazione sessuale sul loro giornale. La reazione di Matilde è immediata e si scaglia contro il pubblicitario…

Beautiful/ Anticipazioni 1° marzo: Steffy e Thomas vedono Ridge e Taylor che...

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 1° marzo

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Ludovica è insofferente di fronte alle attenzioni reciproche tra Marcello e Adelaide, ma c’è anche qualcun altro che inizia a non volerli vedere più. Si tratta di Umberto, che arriva a un punto di rottura e non tollera più la complicità che si è creata tra i due. Forse sotto la sua rabbia cova un po’ di gelosia? Matilde, nel frattempo, dopo un aspro litigio con Vittorio, inizia sempre di più a pensare di lasciare il Paradiso Market per dedicarsi a tempo pieno al progetto del marito: e Tancredi non può che essere soddisfatto per la situazione poiché avrà ottenuto ciò che desidera.

Terra amara/ Anticipazioni 1° marzo: Zuleyha e Demir, fuga con imprevisto

Infine, arriva il responso per Gemma in merito alle sue analisi ed è a dir poco scioccante. Una volta in ospedale, la ragazza apprende con meraviglia e terrore di essere incinta! Una diagnosi che lascia ovviamente senza parole. Ma chi sarà il padre? La risposta può essere soltanto una, e Ezio e Veronica non avranno dubbi al riguardo…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Ezio ha scelto Gloria e ora deve trovare il modo di dirlo a Veronica. Qualcosa, però, lo ferma: Gemma ha un malore improvviso che lo costringe a rimandare ogni cosa. La priorità è infatti la salute della sua figliastra. Clara sta male vedendo Irene ed Alfredo sempre più in sintonia, e il colpo di grazia arriva quando l’amica accetta un secondo appuntamento con il magazziniere. Ludovica rode di gelosia nel vedere Marcello ed Adelaide sempre insieme e più uniti che mai; Matilde si è accorta del loro legame, ed è felice che l’amica abbia trovato nel giovane Barbieri la giusta compagnia. Vittorio e Matilde sono in disaccordo sull’articolo di Diletta a proposito dell’educazione sessuale; Tancredi approfitta della situazione per allontanare ancora di più la moglie dal suo rivale, e il suo subdolo piano sembra riuscire.

Un posto al sole/ Anticipazioni 28 febbraio: la presenza di Lara preoccupa i Ferri

© RIPRODUZIONE RISERVATA