Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 1 marzo: Maria scopre la verità su Rocco

Nella puntata di oggi, martedì 1 marzo, della soap opera “Il Paradiso delle Signore“ Umberto cede al ricatto di Dante e gli consegna le quote del Paradiso ma si fa promettere che non rivelerà nulla ad Adelaide del loro accordo. Il Guarnieri dice alla cognata che è stato costretto a vendere le sue azioni per sistemare alcuni problemi finanziari con la banca Guarnieri. Maria scopre che Rocco ha una relazione con un’altra donna. La sarta si sente ferita, non solo dal tradimento del fidanzato ma anche perché le sue amiche Irene, Dora, Stefania e la stessa Agnese pur conoscendo la verità non le hanno detto niente. Flora non riesce a dimenticare quello che c’è stato con Umberto e vedendolo molto vicino ad Adelaide prova una forte gelosia, ma deve mettersi da parte. Ludovica entra in affari con Ferdinando, la ragazza non sa che dietro a questo progetto c’è Fiorenza e Dante pronti a danneggiare il Guarnieri. Quando Adelaide lo viene a sapere non è molto contenta, ma comincia a porsi qualche domanda…

Nelle precedenti puntate della soap opera “Il Paradiso delle Signore“ Adelaide si sente sollevata, le indagini sulla morte di Achille Ravasi saranno archiviate e per lei l’incubo sarà finito. Umberto al contrario è molto preoccupato, Dante gli ha rivelato che ha in mano un documento confessione che lo metterà con le spalle al muro, ma la contessa non sa nulla e nemmeno lo deve sapere. Maria è innamorata di Rocco e immagina il suo futuro insieme al ciclista, le Veneri che sono a conoscenza della verità, vorrebbero rivelare alla sarta che il fidanzato a Roma è legato sentimentalmente a un’altra donna. Da quando Gloria è venuta a conoscenza che a spedirle la lettera minatoria è stata Gemma non vive tranquilla, ha paura che prima o poi Stefania venga a sapere la verità da sola, si sentirebbe distrutta e tradita da tutti. Dalle macerie si può ricostruire, Gloria vuole raccontare la verità alla figlia, ma Ezio non la pensa alla stessa maniera. Flora è da giorni che rimugina sul ricatto del Romagnoli e suggerisce a Umberto di parlarne con la contessa. Secondo Flora, insieme sono più forti e potrebbero trovare una soluzione, ma per il Guarnieri la cognata è più importante di qualsiasi ricatto. Dora e Irene chiedono ad Agnese come si devono comportare con Maria, la sarta con tono perentorio le ordina di stare zitte. Tina e Sandro lasciano Milano per trasferirsi a Londra, la coppia ha deciso di darsi un’altra opportunità e poi tra i loro progetti futuri c’è la voglia di allargare la famiglia.

L’articolo di Stefania pubblicato sul Paradiso Market sta avendo molto successo, nel magazzino non si parla d’altro dando vita a discussioni molto accese, ma la storia di Maria non riesce a farle godere a pieno la sua felicità. Il comportamento di Rocco e in contrapposizione con quello che la commessa ha riportato sul giornale e rileggendo il suo lavoro le stanno venendo molti dubbi: non sempre è possibile coniugare la realtà con quello che si desidera. Stefania decide di parlare con la Moreau che l’ascolta con attenzione. La ragazza le confida che Rocco, il fidanzato di Maria la sta ingannando perché mentre lei si sta preparando per convolare a nozze con il ciclista, lui ha una relazione con un’altra donna. Irene vorrebbe dire la verità alla sarta per proteggerla, Agnese vuole aspettare. Gloria riferendosi anche alla sua situazione personale risponde alla Colombo che a volte la verità si può omettere in fin di bene, mentire è l’unico modo per proteggere chi si ama, non è giusto, ma necessario. Stefania non è d’accordo, sarebbe meglio affrontare il problema invece di nasconderlo, la Moreau suggerisce alla ragazza di dare ascolto al consiglio di Agnese, aspettare.

