Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 10 febbraio: Ferdinando punta a Ludovica

Nella puntata della soap opera “Il Paradiso delle Signore” di oggi, giovedì 10 febbraio, Veronica cercherà di risolvere la situazione ingarbugliata che ha innescato la figlia quando ha spedito la lettera minatoria alla Moreau. Nel frattempo Umberto è molto in ansia per la contessa Di Sant’Erasmo, da giorni non ha sue notizie e non sa dove si nasconde. Armando verrà a conoscenza di alcune notizie non troppo belle che riguardano Rocco che in questo momento è a Roma. Il magazziniere ne parla con Agnese e insieme si rendono conto che il matrimonio di Maria è in bilico, è il caso di raccontare la verità alla sarta? Dante intanto è intenzionato a diventare il direttore del Paradiso e vendicarsi una volta per tutte di Vittorio e Conti e per farlo cerca l’aiuto di un alleato forte, l’imprenditore Ferdinando di Torrebruna. Il nuovo arrivato senza farselo dire due volte accetterà la proposta di diventare socio di Dante e Fiorenza, investirà i suoi soldi nel progetto ma solo a una condizione, che Ludovica entri in affari con loro. L’uomo è molto interessato alla Brancia ed è disposto a tutto pur di averla a suo fianco e approfondire la sua conoscenza.

Nelle puntate precedenti di “Il Paradiso delle Signore” Tina è giù di morale, non riesce a mettere in ordine i suoi sentimenti, Anna si accorge della sua angoscia e cerca di capire cos’è che la fa sentire triste. La donna è convinta che la cognata sia ancora innamorata di Sandro, l’Amato dice di essere confusa, la sorpresa che le ha fatto al bar, facendole ascoltare un nastro dove si sentiva la sua voce e quella del marito mentre ridevano e parlavano in confidenza l’ha molto emozionata, ma poi ha reagito con rabbia nei confronti dell’uomo, in questo momento è confusa. L’abbraccio amorevole di Anna la conforta molto. Gemma è molto scontrosa e Stefania la incalza di domande per capire cos’è che la turba, la Zanatta accusa la sorella di essere troppo invadente, ma la ragazza non demorde e domanda di nuovo a Marco se è successo qualcosa con Gemma, il conte replica di non essere a conoscenza delle sue problematiche, anche lui ha notato qualche cambiamento nel suo carattere. Ogni volta che Gemma incontra Gloria comincia a tremare e si ricorda del gesto indegno che ha compiuto, non riesce a trattenere la rabbia e il suo turbamento lo scarica verso i clienti. Stefania la rimprovera di controllare il suo umore perché non può riversare sul lavoro le sue angosce, la Moreau si accorge che tra le due commesse c’è in atto una lite e interviene, Stefania inventa una banale scusa per giustificare il suo ammonimento verso Gemma.

Dante ha trovato in Fiorenza una buona alleata, la donna spera tanto di vedere la foto di Adelaide sbattuta sulle prime pagine dei giornali con l’accusa di essere l’assassina del marito Achille, il Romagnoli non vede il momento di riferire a Umberto che l’accordo con i clienti americani è andato in fumo. Difatti l’italo-americano non perde un attimo e si reca a Villa Guarnieri per incontrare il suo avversario. Di fronte alla notizia dello scioglimento dell’accordo commerciale con gli americani, Umberto non muove un ciglio è come se conoscesse quel finale. Dante rimane esterrefatto si aspettava una reazione diversa, a questo punto non gli rimane che fare le valige e lasciare Milano, senza rinunciare al suo desiderio quello di diventare il direttore del Paradiso e mettere alla porta Vittorio e Umberto. Da parte sua Fiorenza lo vuole capo del magazzino e non perde occasione di istigarlo. Agnese sa di essere stata troppo invadente nei confronti di Tina e per farsi perdonare le prepara il suo piatto preferito. Mentre gli Amato sono a tavola, Salvatore comunica alla sorella che non è stata scelta per recitare al “Musicarello”, la ragazza sembra non dare importanza alla notizia, ma in verità c’è rimasta male.

