Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 10 marzo: Adelaide confessa tutto a Ludovica

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 10 marzo su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 10 marzo, ci svelano che Adelaide è stata scoperta da Ludovica, e ora deve mostrare le sue carte. La Brancia si è presentata a sorpresa a Villa Guarnieri, dato che la Contessa non rispondeva alle sue chiamate, e ha capito che con lei c’era anche Marcello. Ora Ludovica sa che tra il suo ex e la donna che considerava una madre c’è qualcosa di più oltre il rapporto professionale. A quel punto, Adelaide deve confessare a Ludovica la sua relazione con Marcello. Come la prenderà la Brancia? Elvira ha l’esame per la patente e riesce brillantemente a superarlo; la venere decide così di festeggiare in Caffetteria con le amiche e Salvatore.

Intanto Matilde sente di dover chiedere scusa a Vittorio per i recenti screzi causati dall’articolo di Diletta, specialmente per via dei progetti che ha il marito contro il Paradiso. La Frigerio vuole confessare tutto al pubblicitario, ma alla fine non riesce nella sua intenzione.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 10 marzo

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Roberto comincia ad essere sospettoso sullo stato attuale di Gemma, e pensa ci sia altro che la ragazza non gli sta dicendo. Ovviamente il pubblicitario non sa nulla della sua gravidanza, e crede che la sua amica sia giù di morale solo per la fine della sua storia con Carlos. Parlando della giovane Zanatta, Ezio e Veronica prendono una decisione sofferta riguardo al futuro della giovane. A pagarne le conseguenze è Gloria che, ancora una volta, deve soffrire in silenzio e rinunciare al suo sogno di poter vivere con Ezio la sua storia d’amore alla luce del sole.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, il Paradiso è nel caos dopo la pubblicazione dell’articolo di Diletta. E Matilde prende posizione, scagliandosi contro la decisione di Vittorio. Irene e Alfredo sono diventati una coppia, ma lei non vuole che si sappia in giro, quindi i due continuano a frequentarsi di nascosto. Anche Ezio e Gloria sono costretti a vedersi lontani da occhi indiscreti, nonostante Colombo sia determinato a non dimenticare la sua famiglia; infatti l’uomo vuole contattare Carlos affinché si assuma le sue responsabilità in merito alla gravidanza di Gemma. Tuttavia l’incontro con la nonna del giovane rivelerà qualcosa di inaspettato a Ezio: Carlos infatti non può sottrarsi al suo matrimonio combinato. Veronica va su tutte le furie quando capisce che Gloria è a conoscenza della gravidanza della figlia. Ludovica e Umberto sono infastiditi dalla sempre più vicinanza tra Marcello e Adelaide. Salvatore aiuta Elvira nel suo esame per la patente.

