Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 10 ottobre: Gloria torna capocommessa?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 10 ottobre: Gloria torna al Paradiso

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 10 ottobre ci dicono che c’è grande commozione per il rilascio dal carcere di Gloria. La donna può finalmente riabbracciare Ezio e Stefania. La donna viene in seguito riaccolta al Paradiso, dove tornerà ad assumere il ruolo di capocommessa. La cosa, però, non accadrà subito, dato che quel ruolo spetta ancora ad Irene. Il rilascio di Gloria è stato possibile grazie al libro della figlia Stefania, che ha raccontato tutto la storia della madre, toccando i cuori dei lettori e in seguito degli spettatori, attraverso il servizio realizzato per lei dalla Rai. Al Paradiso, Stefania ritroverà anche Gemma, a sua volta “graziata” da Ezio e Stefania.

Intanto Matilde confessa ad Adelaide le sue pene d’amore: vorrebbe che il duro Tancredi cambiasse in virtù dell’amore che prova per lei. Il marito, però, non sembra essere della sua stessa opinione, e infatti la vorrebbe in casa ad occuparsi di lui, piuttosto che al lavoro, ricoprendo un ruolo importante al fianco della Contessa.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 7 ottobre

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Vittorio è rimasto molto colpito dallo spirito imprenditoriale di Matilde, riferendosi al modo in cui ha arginato la crisi di Flora. Quindi lui si confida con Roberto.

Intanto lo spirito esuberante di Clara crea un sacco di problemi in canonica, soprattutto con la perpetua dello zio, che sono esasperate. Don Saverio interviene e chiede alla nipote di essere più docile. Infine, il Paradiso resta sconvolto da una notizia terribile che arriva al telegiornale e nelle case degli italiani: la diga del Vajont è crollata. La tragedia spingerà il magazzino a darsi da fare per mandare aiuti.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Marcello scopre, tramite una telefonata dal maggiordomo di Adelaide, di essere stato invitato a presentarsi a Villa Guarnieri. Intanto Stefania rincuora Gloria e le dice che spera ancora di farla uscire dal carcere quanto prima. Non sanno che quel momento tanto atteso sta per arrivare. Matilde era di fronte a un dilemma morale: aiutare Flora oppure danneggiare il Paradiso, che alla fine ha riuscito brillantemente a risolvere grazie al suo spirito imprenditoriale. Tuttavia non vuole che questo segreto si sappia, ma Vittorio lo scoprirà egualmente attraverso Marco, e ne resterà colpito.

Adelaide ha mantenuto la sua promessa di aiutare Marcello nella sua scalata sociale. La Contessa gli annuncia che ha ottenuto il suo primo impiego accanto uno dei più importanti banchieri d’Italia. Intanto, Veronica aspetta con impazienza l’annullamento del matrimonio di Ezio alla Sacra Rota, così da poter convolare a nozze con l’uomo che ama. Poi, Stefania riceve il telegramma che le annuncia che Gloria ha ottenuto la grazia, quindi la donna è libera di tornare a casa.











