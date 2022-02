Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 11 febbraio: Veronica incontra Gloria?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 11 febbraio

Nella puntata di oggi, venerdì 11 febbraio, della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Veronica è furiosa con Gemma, con la sua lettera minatoria ha fatto ravvicinare Ezio e Gloria e decide di intervenire per sistemare la situazione chiedendo alla figlia di restarne fuori. Veronica per proteggere Gemma cercherà di convincere la Moreau di essere stata lei a spedirle la lettera e chiederà alla capo commessa di incontrarsi, ma all’appuntamento si presenterà Ezio. Marco riuscirà a convincere Flora a deporre a favore della zia Adelaide, così da far cadere su di lei l’accusa di omicidio nei confronti del marito. Salvatore finalmente riuscirà ad acquistare l’appartamento dove Irene è in affitto e trasferirsi con Anna e la figlia nella nuova abitazione. Il matrimonio è alle porte, ma l’Imbriani non sarà felice, il peso delle sue bugie cominciano a pesare.

Una vita/ Anticipazioni puntata 11 febbraio: Bellita aggredita dallo stalker!

Il Paradiso delle Signore, dovei siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore“ Veronica chiede a Ezio se ha rivisto Gloria, l’uomo gli risponde che ha avuto modo di parlarle ma si sente minacciata e deve salvare le apparenze, voleva dire a Stefania la verità per evitare che la sapesse da qualcun altro, Veronica gli suggerisce di fermarla, il Colombo la rassicura che non farà niente, ha ascoltato le sue parole. A questo punto Veronica si fa prendere dalla gelosia e indispettita ammonisce il suo futuro marito di essere sempre attento alle esigenze della donna, d’altronde è sempre sua moglie. Armando ha parlato con il preparatore tecnico di Rocco e gli ha detto che il ragazzo non va più agli allenamenti, fa quello che vuole, non sa cosa gli passi per la testa, Maria non sa nulla e il magazziniere vorrebbe parlare con la ragazza, ma Agnese non è d’accordo e suggerisce ad Armando di lasciare a lei il compito di sondare il terreno per capire se Maria è al corrente di qualcosa. Agnese chiede a Maria come sta Rocco, la ragazza le ha detto che lo ha sentito nove giorni fa, gli ha raccontato che tutto il giorno si allena e la sera è talmente stanco che va subito a dormire. Maria ha capito che il ciclismo per Rocco conta molto, così ha smesso di essere gelosa. A Roma frequenta i ragazzi della squadra, ma non essendo chiacchierone non le racconta molto, la ragazza poi indispettita chiede ad Agnese perché sta facendo un interrogatorio del terzo grado. Marco non è d’accordo con il comportamento di Adelaide, con la sua fuga non si rende conto del caos che ha generato, la contessa da giorni non si fa sentire e anche Umberto è preoccupato. Il commendatore avvisa Ezio che l’affare con gli americani è saltato, non hanno gradito le loro richieste di modifica, soprattutto il suo temporeggiare. Hanno preferito fare marcia indietro attribuendo tutta la responsabilità al Guarnieri. Fiorenza si complimenta con Dante perché è stato capace di riversare tutta la responsabilità su Umberto. La donna gli chiede perché non si è offerto di sostituirsi agli americani, ma il Romagnoli ha bisogno di gente che possa finanziare il progetto.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 febbraio: Liam dirà la verità a Hope?

Beatrice intanto fa recapitare a Dante il contratto degli americani. Fiorenza vede nello sguardo di Dante compiacimento, la donna è preoccupata perché teme che Beatrice possa farlo distogliere dal suo interesse di diventare il direttore del Paradiso. In verità l’uomo è attratto dalla donna e vuole cercare di riconquistare la sua fiducia. Agnese parla con Tina e Salvatore di Rocco, è preoccupata che il nipote si sia cacciato in qualche guaio, l’unico modo per scoprire cosa gli sia accaduto è andare a Roma e incontrarlo di persona. Marco svela a Stefania che è andato all’emeroteca per cercare notizie sul carnevale ambrosiano e sul registro dei visitatori risulta il nome di Gemma, Marco chiede a Stefania se stia facendo una ricerca su qualcosa, ma la commessa non ne sa niente. L’Amato ne parla con la sorella che le dice di aver cercato informazioni sulle sue avversarie che gareggeranno nella prossima competizione di ippica, in realtà Gemma ha trovato l’articolo che parlava di Gloria e Ezio in fuga. Dante incontra Federico al Circolo e gli comunica che sono i primi italiani ad esportare il made in Italy in America, per la cordata sta cercando ancora altri finanziatori, Federico gli propone di prendere in considerazione la famiglia Brancia e usare Ludovica come tramite con la madre e il suo compagno che vive in Francia. Dante e Fiorenza non sono d’accordo, Ludovica non è esperta, ma Federico pone la sua clausola: o Ludovica entra nel progetto oppure lui ne esce fuori.

LEGGI ANCHE:

Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 10 febbraio: Ferdinando punta a Ludovica

© RIPRODUZIONE RISERVATA