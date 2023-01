Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 11 gennaio: Adelaide lavorerà al Paradiso

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 11 gennaio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 11 gennaio, ci svelano che Adelaide accetta di gestire la Posta del Cuore del Paradiso Market e fa il suo ingresso nel magazzino con grande stupore di Vittorio. La Contessa ha accettato la proposta suggerita da Matilde, dato che la rubrica aveva bisogno di una firma prestigiosa alla sua guida. Adelaide, inoltre, si ributta negli affari per tenersi occupata e quindi, in accordo con Marcello, decide di rimettere in vendita Palazzo Andreani: ci saranno altri affari in un futuro. La Contessa ne è sicura. I problemi finanziari dei Colombo aumentano e Veronica è stanca di fare sempre nuovi colloqui che non portano a nulla. Gemma ha quindi un’idea: farle ottenere un posto al Paradiso. Veronica accetterà?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda l’11 gennaio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, le tensioni tra Palma e il figlio Francesco aumentano, tanto che i due arrivano a discutere. Alla fine del loro litigio, il ragazzo esce di casa senza rientrare. Palma è preoccupata perché sono passate diverse ore e suo figlio non è ancora rientrato. A quel punto chiede aiuto a Salvatore ed Armando, sperando possano aiutarla. Intanto, Umberto approfitta dell’offerta per il Palazzo Andreani per fare la sua mossa e comprare l’ambito stabile; non appena informato di tale notizia da parte della banca Fumagalli, Marcello corre subito a dirlo alla Contessa…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Salvatore, nonostante i consigli di Armando, si rifiuta di dare a Palma e Francesco una seconda possibilità, mentre le veneri sono sempre più incuriositi dai loro nuovi vicini. Intanto, Adelaide nota come le cose tra Tancredi e Matilde siano migliorate, mentre Vittorio non riesce proprio a dimenticare la Frigerio. Anche Roberto si chiede in che modo Conti riuscirà a lavorare al fianco della donna. I tre, nel frattempo, devono affrontare un bel problema: trovare una firma prestigiosa che possa gestire la rubrica la Posta del Cuore del Paradiso Market. Tra Vittorio e Matilde scende il gelo in ufficio.

Gemma chiede aiuto a Roberto nella speranza che lui possa aiutarlo a trovare un posto di lavoro a sua madre Veronica. La complicità tra Ezio e Gloria aumenta quando lei gli dà qualche consiglio su come gestire la sua situazione in famiglia – che è anche economica. Intanto, dopo aver fatto leggere una lettera della Posta del Cuore alla Contessa, Matilde ne rimane così colpita che decide di proporle di lavorare al Paradiso Market.











