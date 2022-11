Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 11 novembre: Salvo parte per Londra

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 11 novembre su Rai1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 11 novembre ci dicono che Marco pensa di lasciare il giornalismo dopo quanto successo con l’articolo su Vajont. Il ragazzo è molto a terra, ma tutti coloro che gli stanno vicino e che gli vogliono bene cercano di convincerlo a non abbandonare i propri sogni, anzi di continuare a lottare per essi.

Una vita/ Anticipazioni penultima puntata 11 novembre: Aurelio spara a Genoveva ma...

Salvatore, invece, dopo la drammatica rottura con Anna (che è tornata col marito Quinto), ha deciso di cambiare aria e quindi programma la sua partenza per Londra, dove potrà andare a trovare Agnese e Tina, ma sarà anche un modo per distrarsi un po’ e non pensare alla fine della sua storia d’amore. Prima della partenza, il siciliano ha un pensiero speciale per Elvira, la dolce venere che ha tentato di sollevargli il morale.

Beautiful/ Anticipazioni 11 novembre: Finn sceglie Steffy, Sheila s'infuria

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda l’11 novembre

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Flora continua a temporeggiare sui giudizi riguardanti i modelli presentati da Maria perché non vuole dargliela vinta, anche se i suoi lavori sono molto belli. Vito, cotto della siciliana, compie una follia amorosa per lei. Intanto, Vittorio prova dispiacere per la situazione in cui si trova Ezio, così gli propone di andare a vivere a casa sua. Marcello e Adelaide continuano ad avvicinarsi, e quando lui vede la Contessa giù di morale, ha un’idea per farle dimenticare i suoi tormenti. Almeno per una sera, Adelaide si concede una distrazione.

Katherine Kelly Lang di Beautiful/ "Io come Brooke? Nella mia vita c'è meno dramma!"

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Vittorio prova qualcosa per Matilde, ma tuttavia sceglie di non dichiararsi perché ha paura di rimettersi in gioco, dopo essere rimasto scottato in passato. Così decide di allontanarsi da lei, lasciandola domandarsi quale sia il motivo della sua freddezza. Intanto, Vito è sempre più preso da Maria e, dopo averle fatto una sorpresa, cerca di informarsi su quali siano le passioni della ragazza. Flora invece approfitta di qualunque cosa per mettere la siciliana sotto stress. La compagna di Umberto èil pr ancora in guerra con lei, e non accetta di vedersela davanti. Intanto, Salvo ha reagito male ai tentativi di Elvira di tirargli su il morale dopo l’addio ad Anna, ed ora la venere è molto triste. Ci penserà Irene a fare da mediatrice, parlando col siciliano per tentare di risolvere la situazione.

Marco è col morale a terra e continua a pagare le conseguenze del suo articolo sul Vajont, tanto che pensa di abbandonare la sua carriera nel mondo del giornalismo dopo il ricatto che ha ricevuto da Umberto. Marco lo confessa a Stefania: come reagirà? Infine, Adelaide è furiosa perché l’ex cognato ha rovinato la carriera del nipote e non glielo perdonerà.











© RIPRODUZIONE RISERVATA