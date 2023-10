Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 11 ottobre 2023: Matteo cerca un lavoro, ma…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 11 ottobre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che è ormai da diverso tempo che Maria è in crisi con Vito. La stilista si è confidata con Irene e con Agata al riguardo. Tuttavia una svista di quest’ultima, che ha parlato troppo, finisce col mettere una pulce nell’orecchio a Ciro. Il signor Puglisi sospetta che ci siano problemi tra sua figlia e Vito, così comincia a indagare per saperne di più. Del resto, il comportamento di Maria nei riguardi del fidanzato è parecchio strano, ma i suoi familiari non se ne erano accorti finora.

Nel frattempo, Vittorio apprende che Vito ha intenzione di prolungare la sua permanenza in Australia, quindi il Paradiso si trova in un mare di guai: chi potrà gestire la contabilità? Dopo la rinuncia del ragazzo, Conti deve mettersi alla ricerca di un nuovo contabile per il magazzino. Maria è sopraffatta dagli impegni assunti in atelier, e arriva a un punto di rottura in cui si rende conto di non potercela fare da sola. Per il momento, la siciliana accetta l’aiuto di sua madre, che si offre di darle una mano.

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Marcello ha saputo che suo fratello è alla ricerca di un lavoro, quindi si prodiga per fargli una proposta che non potrà rifiutare: diventare il suo braccio destro. Matteo, però, non prende nemmeno in considerazione la proposta: forse intende riuscire a cavarsela da solo? Nel frattempo, Adelaide deve fare i conti con gli affetti che lascerà a Milano una volta che sarà volata a Ginevra. Ciò vuol dire che la Contessa deve prendere una decisione dolorosa nei confronti di Marcello: la relazione a distanza potrà essere una soluzione, oppure Adelaide sceglierà di troncare la loro relazione?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Flora è riuscita a convincere Odile a dare una seconda possibilità ad Adelaide; lei, al settimo cielo, la ringrazia, mettendo fine alla loro lunga ostilità. La Contessa, poi, annuncia la sua partenza per Ginevra, dove resterà a tempo indeterminato per recuperare il rapporto con sua figlia. Per colmare il vuoto a Villa Guarnieri, Adelaide propone a Flora e Umberto di andare a vivere lì insieme a Tancredi e Matilde. Al Paradiso arriva la moglie di un cliente che Delia conosce e che fa alla ragazza una scenata, mettendola in evidente imbarazzo. Maria si lega sempre di più a Matteo, mentre quest’ultimo è alla ricerca di un lavoro. Vito è ancora in Australia e al momento non sembra voler tornare in Italia.











