Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 11 ottobre: il disastro del Vajont irrompe

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 11 ottobre: il disastro del Vajont nelle trame della soap

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 11 ottobre ci dicono che il disastro del Vajont entra nelle trame della soap. Il tragico evento, accaduto realmente il 9 ottobre 1963, mette tutti in mobilitazione per prestare soccorso, e anche il Paradiso è il grande protagonista in prima linea nel distribuire gli aiuti. Marcello e Salvatore preparano derrate di cibo per gli sfollati, mentre Don Saverio attiva una raccolta di abiti e coperte insieme a Vittorio, da destinare nei luoghi dell’immane sciagura.

Anche Adelaide, sebbene presa dai suoi mille impegni, riesce a metterci del suo e organizza una raccolta fondi al Circolo incaricando Fiorenza di coinvolgere anche la Banca Guarnieri. Umberto, tuttavia, avrà da ridere, e pretenderà che sia la Contessa in persona a chiedere l’aiuto economico per la tragedia del Vajont.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 11 ottobre: Matilde va via dal Paradiso

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Roberto, inoltre, consiglia a Vittorio di candidarsi ad una campagna di sensibilizzazione per le vittime della tragedia, organizzata dal comune milanese. Per attirare l’attenzione, Vittorio utilizzerà uno slogan di Matilde (che poi porterà i due a scontrarsi). Anche Gloria parteciperà in maniera attiva alle iniziative benefiche. Infine, Matilde stupisce tutti partendo, ma non ha detto nessuno quando tornerà al Paradiso.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Gloria viene rilasciata e può finalmente riabbracciare Ezio e Stefania. La donna viene in seguito riaccolta al Paradiso, dove tornerà ad assumere il ruolo di capocommessa. La cosa, però, non accadrà subito, dato che quel ruolo spetta ancora ad Irene. Il rilascio di Gloria è stato possibile grazie al libro della figlia Stefania, che ha raccontato tutto la storia della madre, toccando i cuori dei lettori e in seguito degli spettatori, attraverso il servizio realizzato per lei dalla Rai. Al Paradiso, Stefania ritroverà anche Gemma, a sua volta “graziata” da Ezio e Stefania.

Matilde confessa ad Adelaide le sue pene d’amore: vorrebbe che il duro Tancredi cambiasse in virtù dell’amore che prova per lei. Vittorio è rimasto molto colpito dallo spirito imprenditoriale di Matilde, riferendosi al modo in cui ha arginato la crisi di Flora. Quindi lui si confida con Roberto. Infine, il Paradiso resta sconvolto da una notizia terribile che arriva al telegiornale e nelle case degli italiani: la diga del Vajont è crollata.











