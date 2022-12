Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 12 dicembre: Marcello consola Adelaide

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 12 dicembre su Rai 1

Torna in onda Il Paradiso delle signore su Rai 1 dopo una lunga pausa di due settimane a causa dei Mondiali di Calcio in Qatar. Nella puntata di oggi, 12 dicembre, Vittorio è l’unico, oltre a Gloria, ad appoggiarlo nella sua idea di intraprendere un lavoro in proprio. Colombo, però, più tardi racconta alla ex moglie dell’ultimatum a cui Veronica lo ha imposto: la donna, infatti, non può accettare che sia proprio Gloria ad offrirgli il suo aiuto in maniera economica. Per Veronica, che ha già subito gli insulti, è davvero troppo. Intanto, Stefania e Marco hanno deciso di trasferirsi in America, dove lui potrà iniziare il suo nuovo impiego. I due fidanzati sono molto emozionati e decidono di comunicarlo alla famiglia. Per l’occasione, Matilde vuole organizzare una festa per salutarli.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 12 dicembre

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, il fidanzamento tra Umberto e Flora ha gettato Adelaide nello sconforto più totale. Per tirarle su il morale, Marcello vuole organizzare una cena al Circolo. Vittorio infine riceve una telefonata inaspettata da Marta, che lo prega di raggiungerla a Parigi. La questione è urgente, e richiede la sua presenza. Che cosa sarà successo? Lo scopriremo a breve…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Ezio e Veronica hanno deciso di tornare a vivere insieme dopo il caos delle ultime settimane, generato dalle bigotte della Chiesa, che hanno aggredito la povera donna dopo aver appreso la verità sulla sua relazione extraconiugale con l’uomo. I guai, però, non finiscono qua. Infatti le anticipazioni ci dicono che Veronica assistere a qualcosa che la lascia sconvolta, e quindi all’ultimo minuto decide di cambiare idea in merito al suo ritorno in casa con Ezio. Il primo appuntamento tra Vito e Maria non è andato benissimo, ma il siciliano non si arrende e la invita di nuovo ad uscire. Come la prenderà stavolta? Intanto, Marco riceve un’offerta di lavoro molto importante e la sua vita potrebbe prendere un’altra svolta.

Umberto vuole riconquistare Flora a tutti i costi, quindi le regala un anello di fidanzamento, intenzionato a ufficializzare la loro unione. Marcello assiste alla scena e lo racconta ad Adelaide, la quale a quanto pare già sapeva già tutto e si arrabbierà moltissimo. Poi però si calmerà e si lascerà andare a un abbraccio affettuoso con il comproprietario della Caffetteria. Potrebbe essere l’inizio di una relazione pericolosa tra la Contessa e l’ex galeotto, ora imprenditore e aspirante finanziere? Per ora tra i due c’è solo questo abbraccio in apparenza innocente…











