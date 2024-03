Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 12 marzo 2024: Maria si riscatta anche dopo il rifiuto di Vito

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 12 marzo 2024 su Rai 1

Oggi, martedì 12 marzo, andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore, alle 16.00 su Rai 1. La fiction è molto amata dal pubblico raggiungendo numeri vertiginosi in merito agli ascolti. Il nuovo appuntamento prevede alcuni colpi di scena che renderanno tutto più interessante.

Nella nuova puntata, Maria deciderà di accettare l’intervista nonostante il rifiuto di Vito di presentarsi. Intanto Marta e Adelaide comunicheranno il loro ritorno a Umberto che parlando di sua figlia e del rapporto con Vittorio, metterà Matilde in guardia alludendo al possibile ritorno di fiamma tra i due. La Frigerio è sempre più convinta che Marta sia ancora innamorata di Vittorio. Nel frattempo, Elvira chiederà a Salvatore di aiutarla a recuperare la spilla che ha perso. Tullio scopre che la sua fidanzata ha perso il regalo che le ha offerto sua madre e si infuria.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 12 marzo 2024

Vito ha deciso di non avere nulla a che fare con Maria e ha rifiutato di presentarsi all’intervista. La stilista che inizialmente ha pensato di non presentarsi, sotto consiglio di Irene, ha deciso di accettare le domande del giornalista anche quelle più scomode.

Marta è ancora innamorata di Vittorio e aveva deciso di partire proprio per non creare problemi all’ex marito. E’ però arrivato il momento di rientrare a Milano per occuparsi di lavoro. Lei e la zia Adelaide comunicano il loro ritorno a Umberto, il quale si ritroverà a commentare il rapporto della figlia con Vittorio. Le parole dell’uomo danno la conferma a Matilde dei sentimenti di Marta per il suo compagno. Nel frattempo, Elvira ha perso la spilla che le ha regalato Giuditta e chiede a Salvatore di aiutarla a ritrovarla. Purtroppo, Tullio scopre tutto e si infuria con la sua fidanzata. Rosa, invece, riuscirà a dire a sua madre che lavora a Il Paradiso?

Il Paradiso delle signore anticipazioni: dove eravamo rimasti

Nella puntata precedente, Marcello è nei guai, ignaro che suo fratello lavora segretamente per Umberto e che sta per preparare una trappola. Il giovane garantisce al Commendatore di aver escogitato una soluzione per spingere Vittorio e Marcello a firmare l’accordo con Hofer. Matteo dirà di essere disposto a partire per la Germania, per assicurarsi che l’accordo con l’imprenditore proceda a gonfie vele. In realtà si rivela tutto un imbroglio visto che il giovane è già in combutta con Guarnieri.

Vito e Maria sono ancora più distanti, tanto che Lamantia non si presenta a un’intervista alla quale avrebbe dovuto presenziare insieme alla sua ex fidanzata. Infatti, un giornalista è interessato a fare delle domande anche su di lui e il loro fidanzamento e Vito si dimostra in disaccordo. Nel frattempo Elvira perde la spilla che le ha regalato la madre di Tullio e la cerca disperatamente. Rosa, invece, scopre che la madre vuole recarsi a Milano per farle una visita e questo la mette in crisi. Lei e suo zio escogitano un modo per non far capire a Wanda che lei lavora al Paradiso e non come insegnante.

