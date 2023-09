Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 12 settembre 2023: Salvo vuole riconquistare Elvira

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 12 settembre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che Vittorio non riesce a trovare un’idea che sia in grado di competere con la boutique rivale, che ha proprio a pochi passi dal Paradiso. Roberto cerca di trasmettergli un po’ di positività ed entusiasmo, in vista delle nuove sfide che il loro amato magazzino dovrà affrontare nei prossimi mesi: sarà davvero difficile riuscire a fare meglio di Umberto e la sua squadra? Salvatore ha rivisto Elvira dopo l’estate e ne è rimasto folgorato: la ragazza è diversa, ha cambiato look ed è molto più sicura di sé. Il barista comincia a rimpiangere i tempi in cui la dolce venere era innamorata di lui, quindi si fissa un obiettivo: deve provare a recuperare il rapporto con lei. Chissà come la prenderà Elvira…

Irene è sotto stress perché le rimane pochissimo tempo per trovare una nuova Venere al Paradiso. La capocommessa continua a fare delle severe selezioni, ma nessuna delle ragazze corrisponde alle sue esigenze. Clara ed Elvira percepiscono la tensione della loro collega e, vedendola in seria difficoltà, decidono di darle una mano in più: riusciranno a trovare una nuova commessa?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 12 settembre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Adelaide attesa con ansia Odile. La giovane dovrebbe raggiungerla a Villa Guarnieri, dove verrà introdotta come la figlia della sua cara amica defunta, che l’ha spinta a lasciare momentaneamente Milano per andare a Ginevra. Marcello dovrà stare vicino alla sua amata Contessa e sostenerla in questo momento così importante della sua vita. Infine, Vittorio sembra aver avuto un’illuminazione su come risollevare le sorti del Paradiso. Il pubblicitario lo comunica a Roberto: ha un’idea brillante con cui intende rilanciare la boutique milanese. Di cosa si tratterà?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, è il settembre 1964. Vittorio e Roberto cercano nuove idee per poter rilanciare la boutique, che ha perso clienti da quando c’è la Galleria Moda Milano di Tancredi e Umberto, loro rivali. Irene è la nuova capocommessa ed è alla ricerca di una nuova venere. Armando è tornato a Milano senza Agnese, della quale sente molto la mancanza. Elvira ha cambiato look ed è più sicura di sé; Salvatore vorrebbe riconquistarla, ma non sa in che modo. Maria è tornata a Milano senza Vito, con il quale sembra avere qualche problema da quando sono stati in Australia. Al Paradiso, la ragazza trova un nuovo stilista suo collega, tale Gianlorenzo Botteri, con il quale sono subito scintille. Marcello riabbraccia Adelaide, tornata da Ginevra, e gli annuncia l’arrivo di Odile, sua figlia che credeva scomparsa.











