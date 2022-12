Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 13 dicembre: Gloria contro Veronica

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 13 dicembre su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 13 dicembre, ci svelano che Veronica è sul piede di guerra perché teme che Gloria possa ancora intromettersi nella sua storia con Ezio con la scusa di aiutarlo economicamente a finanziare il suo lavoro in proprio. Nonostante tutto, la donna cerca di mascherare il malcontento con la figlia. Proprio per via della calda situazione in famiglia, Stefania è indecisa se partire oppure no per l’America mentre al Paradiso già stanno organizzando una festa per salutarla. Intanto, Alfredo vuole dimostrare a Clara il suo potenziale facendola gareggiare con la bicicletta, ma la ragazza non è molto convinta dato che ha imparato solo da poco ad andarci.

Beautiful/ Anticipazioni 13 dicembre: Thomas è interessato a Paris

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 13 dicembre

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Marcello, nonostante non riesca a rintracciarla via telefono, è comunque deciso ad organizzare una serata al Circolo per rendere omaggio ad Adelaide; solo così spera che la Contessa possa risollevarsi dagli ultimi eventi che sono accaduti. Intanto, Gloria vuole parlare con Veronica per farle capire che ha assolutamente intenzione di intromettersi nella sua storia con Ezio, anzi, non è proprio quello il suo scopo. Anche se deve ammettere che con l’aiuto economico proposto al suo ex marito ha soltanto complicato le cose. Veronica però non è più disposta a sopportare in silenzio e ha un duro confronto con la capo commessa del Paradiso: un litigio a cui assiste, senza essere vista, Gemma, la quale riferisce tutto alla sorellastra Stefania. A quel punto, quest’ultima è messa davanti a un bivio: è davvero pronta a lasciare Milano e la sua famiglia in questo momento delicato?

Un posto al sole/ Anticipazioni 12 dicembre: Nunzio deluso da Chiara, sceglie Alice?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Vittorio è l’unico, oltre a Gloria, ad appoggiarlo nella sua idea di intraprendere un lavoro in proprio. Colombo, però, più tardi racconta alla ex moglie dell’ultimatum a cui Veronica lo ha imposto: la donna, infatti, non può accettare che sia proprio Gloria ad offrirgli il suo aiuto in maniera economica. Per Veronica, che ha già subito gli insulti, è davvero troppo. Intanto, Stefania e Marco hanno deciso di trasferirsi in America, dove lui potrà iniziare il suo nuovo impiego. I due fidanzati sono molto emozionati e decidono di comunicarlo alla famiglia. Per l’occasione, Matilde vuole organizzare una festa per salutarli. Il fidanzamento tra Umberto e Flora ha gettato Adelaide nello sconforto più totale. Per tirarle su il morale, Marcello vuole organizzare una cena al Circolo. Vittorio infine riceve una telefonata inaspettata da Marta, che lo prega di raggiungerla a Parigi. La questione è urgente, e richiede la sua presenza…

LEGGI ANCHE:

Un altro domani/ Anticipazioni 12 dicembre: Inés scopre la verità sulle sue analisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA