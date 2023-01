Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 13 gennaio: Ludovica fa la sua scelta

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 13 gennaio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 13 gennaio, ci svelano che Adelaide consiglia a Marcello di chiedere scusa a Torrebruna. Il pugno che il giovane gli ha dato durante la serata al Circolo ha fatto il giro dell’alta società, e Barbieri non è in una buona posizione, specialmente se pensava di riconquistare il cuore di Ludovica. Infatti la ragazza ha deciso di chiudere definitivamente il suo rapporto con Marcello, prendendo anche una decisione importante che dona una svolta alla sua storia con Ferdinando. Intanto, Armando cerca di coinvolgere Francesco nell’attività di Salvatore, quindi gli suggerisce di proporsi come cameriere in Caffetteria. Il ragazzo accetta.

Terra amara/ Anticipazioni 13 gennaio: Yilmaz disperato, Mujgan è in partenza...

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 13 gennaio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Veronica era molto orgogliosa all’idea di poter lavorare al Paradiso Market, ma i suoi sogni sono stati spezzati ben presto da Ezio, che ha reagito malissimo al suo nuovo impiego (e Gemma ci è rimasta male, ma si è anche indignata con sua madre). Capendo il suo sbaglio, Ezio chiede scusa alla compagna, chiedendole anche di tornare a lavorare al Paradiso: sa che stava facendo un ottimo lavoro. Intanto, Vittorio e Matilde continuano a lavorare insieme, dimostrando di avere molta sintonia. Eppure la Frigerio ha preso la sua decisione di tornare a stare con Tancredi, nonostante il profondo sentimento che nutre per il suo partner di lavoro.

Beautiful/ Anticipazioni 13 gennaio: l'improbabile piano di Sheila

Il Sant’Erasmo, intanto, è sicuro di avere una strategia perfetta per riconquistare la moglie, e si confida con Umberto, che lo supporta. Infine, Marcello torna a casa col cuore spezzato dopo che Ludovica annuncia ufficialmente il suo fidanzamento con Ferdinando Torrebruna. Per Marcello è davvero finita, non ha più speranze di riavvicinarsi alla sua ex ragazza.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Irene cerca di scoprire qualcosa di più su Francesco, il nuovo vicino. Ludovica tenta di risollevare il morale di Marcello, che ha dovuto rimettere in vendita il Palazzo Andreani, invitandolo al Circolo, dove potrà farsi conoscere meglio. Grazie al suo contributo alla Posta del Cuore, Adelaide trova un modo per far chiarire Matilde e Vittorio sui loro sentimenti. Veronica inizia con entusiasmo il suo nuovo lavoro al Paradiso Market, ma la sua gioia viene sminuita da Ezio che confida a Roberto di essere scontento per la situazione; Veronica ascolta tutto e consegna subito le sue dimissioni. Quando Gemma apprende cos’è successo, si infuria con sua madre perché non pensava fosse in grado di farsi mettere in testa in questo modo. La sera al Circolo. Torrebruna punzecchia Marcello e alla fine lui, infastidito, gli tira un pugno. Ludovica è sconvolta e soccorre il suo fidanzato, poi urla a Marcello di andarsene.

Un posto al sole/ Anticipazioni 12 gennaio: lite tra Elena e Angela, Viola cerca di..

© RIPRODUZIONE RISERVATA