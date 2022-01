Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 13 gennaio: Marcello affronta Flavia

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 13 gennaio

Nella puntata della soap opera “Il Paradiso delle Signore” in onda su Rai 1 oggi, giovedì 13 gennaio, Flavia Brancia non è affatto contenta della scelta di Ludovica di essersi fidanzata con Marcello, vicino a lei vorrebbe un uomo dello stesso ceto sociale e non un semplice barista. La donna confida alla figlia che il giovane è interessato solo ai suoi soldi e una volta che metterà mano sul suo patrimonio garantendosi una rendita sicura, non ci penserà due volte a lasciarla. Ludovica è molto rammaricata di questo, perché è convinta che Marcello sia innamorato di lei e non della sua posizione sociale. Vista la caparbietà della figlia, Flavia chiede aiuto ad Adelaide. Marcello decide di affrontare Flavia. Umberto è dispiaciuto che Flora lasci la villa, ma la stilista lo rassicura che tra loro non finirà.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Veronica ha la mente piena di ricordi nello svuotare la cassapanca appartenuta alla sua nonna. Ad un tratto si ritrova tra le mani un certificato di riconoscimento dato a Gemma quando partecipava alle gare di ippica. La ragazza non è contenta di aver ritrovato il documento, Stefania chiede a Veronica perché sia così infastidita e la donna le dice che da ragazzina era una brava cavallerizza, dopo la morte del padre ha smesso di gareggiare perché il papà era il suo allenatore, condivideva con lei le vittorie e le sconfitte. Gemma per non soffrire ha smesso di andare a cavallo mettendo fine alla sua carriera. Forse però qualcosa sta per cambiare, Cristina la cavallerizza sponsorizzata dalla contessa Di Sant’Erasmo ha dovuto interrompere le competizioni per un infortunio, Marco che si è innamorato di Gemma, perché in lei ha ritrovato una certa malinconia che si riconosce molto, propone ad Adelaide di sostituire Cristina con la Colombo. La signorina Moreau ha regalato alle Veneri dei vestiti originali anni ’20, all’interno del taschino di uno degli abiti c’era il braccialetto che Ezio le ha regalato quando è nata Stefania con inciso la data di nascita della ragazza. La donna è molto preoccupata perché se il braccialetto venisse ritrovato da una delle commesse potrebbe suscitare molta curiosità. Per fortuna la Moreau ritrova il gioiello e lo dona a Ezio, dicendogli di regalarlo a Stefania a meno che non voglia cancellare ogni ricordo della sua madre.

Flora ritorna al Paradiso dopo una lunga assenza trascorsa negli Stati Uniti, con in mano i disegni della nuova collezione di abiti. Purtroppo il magazzino ha difficoltà a portare a termine l’ordine degli americani. Ezio ha dato in subappalto la commessa ad un’altra ditta, ma il prototipo che gli è stato mostrato non è all’altezza delle aspettative. Anche sul fronte del magazine c’è in corso una grande novità. La redazione ha intenzione di allestire un servizio fotografico con le Veneri che indossano gli abiti della signorina Moreau accompagnato da un articolo che ripercorrere i cambi di costume che la società italiana è andata incontro dagli anni ’20 ad oggi. Salvatore è solo al bar e sta in difficoltà, oltretutto è preoccupato perché Tina è andata in Svizzera con la madre per sottoporsi al delicato intervento alle corde vocali. Anna si prende un giorno di permesso e decide di aiutare il ragazzo dandogli una mano al negozio. Finalmente dopo tanta attesa, alla fine della giornata arriva la telefonata di Agnese che comunica al figlio l’esito positivo dell’operazione. Flora affronta Adelaide e le comunica che presto lascerà la villa per sistemarsi in un appartamento. É arrivato il momento di camminare con le proprie gambe, nonostante stia bene in sua compagnia, ha bisogno dei propri spazi. La contessa sembra dispiaciuta, ma in realtà l’allontanamento della ragazza dalla sua vita non la infastidisce affatto, in fondo non è stata mai una buona dama di compagnia.

