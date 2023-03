Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 13 marzo: l’importante decisione di Gemma…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 13 marzo su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 13 marzo, su Rai 1, ci svelano la reazione di Gemma, in merito alla soluzione proposta dai Ezio e Veronica sulla sua gravidanza. Dopo che Carlos l’ha lasciata e ha deciso che sposerà un’altra donna, Gemma, incinta, è rimasta sola. Così i suoi genitori, Ezio e Veronica, le hanno fatto una proposta: vogliono adottare il bambino che porta in grembo e, dopo il parto, fingere che sia loro. Quale sarà la risposta di Gemma?

Ovviamente un no tassativo! Gemma infatti deciderà di prendere in mano la situazione e di risolvere da sola il suo dramma cercando così di sfuggire al suo triste destino. Contemporaneamente Umberto tasta il terreno con Matilde con l’obbiettivo di capire cosa ne pensa la Frigerio in merito al progetto con Tancredi per rovinare il Paradiso. La donna però non sa che rispondere, è ancora molto confusa e non ha deciso se stare dalla loro parte o schierarsi con Vittorio.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 13 marzo

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Diletta cerca di farsi perdonare per l’articolo che ha gettato l’intero atelier nel caos. La bella giornalista infatti si presenta al Paradiso con un cestino da picnic decisa a farsi perdonare e passare delle ore in compagnia di Vittorio. Nel frattempo invece Don Saverio ha il sospetto e il timore che Clara abbia ripreso con il ciclismo mentre la ragazza si preoccupa del suo futuro. Elvira invece affronta le sue prime lezioni di guida. Gloria continua la sua relazione segreta con Ezio anche se, stufa, vorrebbe dei cambiamenti, così mentre attende di andare a vivere con il ragazzo, decide di dare una scossa alla sua vita.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Adelaide si è ritrovata in guai amari quando Ludovica ha scoperto che, quella che considerava una madre, si vedeva in realtà di nascosto con il suo ex, Marcello, durante una visita a sorpresa a villa Guarnieri, ed è andata su tutte le furie. Elvira invece ha superata l’esame della patente e ha festeggiato alla Caffetteria con le sue amiche e Salvatore. L’armonia dell’atelier è stata sconvolta dalla pubblicazione dell’articolo della bella giornalista Diletta, Matilde ha colto l’occasione al balzo per scagliarsi contro la decisione presa da Vittorio ma, poi, gli ha chiesto scusa, sentendosi in colpa per via dei progetti che ha il marito contro il Paradiso.

Per quanto riguarda Gemma e la sua gravidanza, Roberto ha iniziato a essere sospettoso ma crede solo che l’amica sia giù di corda per via della fine relazione con Carlos. Ezio e Veronica prendono poi una sofferta decisione sul futuro di Gemma che, per l’ennesima volta, sarà costretta a soffrire. Irene e Alfredo infine, da poco una coppia, si frequentano di nascosto perché vogliono che la loro relazione rimanga segreta.











