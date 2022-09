Il paradiso delle signore/ Anticipazioni 13 settembre: Clara è la nuova Venere

Il paradiso delle signore, anticipazioni puntata 13 settembre: Clara nuova Venere

Le anticipazioni della puntata di oggi, 13 settembre, de Il paradiso delle signore ci dicono che la presenza di Adelaide ha sconvolto un po’ gli equilibri all’interno del negozio, tanto che la signora Agnese decide di dimettersi. Intanto, Marco e Umberto uniscono le loro forze per cercare di smorzare le tensioni imminenti, specialmente risollevare l’animo di Adelaide, ma la donna non vuole sapere ragioni.

Inoltre, Irene è diventata capocommessa del Paradiso, mentre è arrivata la nuova Venere Clara, la cui presenza non viene molto gradita dalla Cipriani. Come risolvere la situazione per evitare il disastro?

Il paradiso delle signore, anticipazioni puntata 13 settembre

Le altre anticipazioni della puntata odierna de Il paradiso della signore ci dicono inoltre che Agnese non riesce più a tollerare la situazione e si sfoga con Armando; poi ci sono Flora, Roberto e Anna che devono capire come gestire i danni provocati dalla Sant’Erasmo.

Nel frattempo, Vittorio Conti si reca a casa Amato per risolvere la questione con Agnese. Felicissimi, Stefania e Marco preparano la loro festa di fidanzamento. Infine, il giovane Sant’Erasmo chiede alla zia di poter intercedere col direttore del carcere in modo da permettere a Gloria una libera uscita in tempo per partecipare alla sera del fidanzamento che avverrà proprio al Circolo, come da programma.

Il paradiso delle signore, dove eravamo rimasti?

Lunedì 12 settembre è iniziata la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, con l’ingresso di due new entry nel magazzino milanese. La prima è Elvira, la seconda è Clara. Irene invece ha preso il posto di capocommessa dopo l’arresto di Gloria Moreau, che è quindi uscita di scena. Al Paradiso torna anche Paola, dopo il congedo per maternità mentre Stefania si gode il successo della pubblicazione del suo primo libro.

Nella puntata precedente abbiamo inoltre scoperto che Gemma è stata mandata in convento per punizione e la madre Veronica non ha nessuna intenzione di farla rientrare a Milano. Invece, Adelaide ha acquisito le quote del Paradiso che sfrutterà al meglio per mettere i bastoni tra le ruote a Flora e fargliela pagare per averle rubato Umberto. La situazione genera attrito e porterà Agnese a pensare seriamente al licenziamento. Infine, Vittorio conosce Matilde mentre è in aeroporto a New York.











