Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 14 aprile: le bugie di Adelaide

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 14 aprile su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 14 aprile, ci svelano che Marcello capisce che c’è qualcosa di strano nel regalo che le ha dato Adelaide: non proviene da dove la Contessa è andata, quindi ne deduce che non si trova a Lione. Il giovane Barbieri parla dei suoi sospetti a Ludovica, alla quale chiede di aiutarlo a scoprire la verità su dove potrebbe trovarsi la donna che sembra proprio scomparsa. Intanto Francesco ha scoperto che Vito è in partenza per l’Australia ed è deciso a dirlo a Maria. La stilista, all’idea di perderlo per sempre, ha un ripensamento e capisce che non può lasciarlo andare: Maria realizza di essere innamorata del contabile quindi gli corre dietro per impedirgli di partire. Infine, Vito e Maria finalmente fanno pace e il giovane non andrà più in Australia per restarle accanto.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 14 aprile

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Marco e Gemma si ritrovano a chiacchierare tra loro e il giovane Sant’Erasmo comincia ad avere dei forti dubbi sul rapporto tra la ragazza e Roberto: che non siano sinceri? Poi, il giornalista mette Tancredi alle strette, è ora che confessi la verità a Matilde riguardo l’incidente in fabbrica. Deve sapere cos’ha fatto. Il Sant’Erasmo senior non risponde alle sue minacce e provocazioni, quindi cerca di rigirare gli eventi a suo favore, credendo così di poter manipolare Marco a suo piacimento…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Gemma è decisa a sposare Roberto così da dare a suo figlio la famiglia che merita, ma non può fare a meno di ripensare ai suoi momenti con Marco. Quest’ultimo, intanto, si riavvicina al fratello Tancredi e lo aiuta a superare il dolore alla gamba che si è ripresentato. Marco crede che lui sia coinvolto nell’incidente alla fabbrica e ne parla con Vittorio, al quale espone i suoi dubbi. Adelaide è partita da sola per Milano per affrontare la morte della sua amica; Marcello ci rimane male, ma comprende le motivazioni della Contessa, alla quale sente di essersi davvero legato in modo indissolubile. Rimasto solo a Milano, il giovane Barbieri e Ludovica trovano il modo di riappacificarsi.

Francesco si comporta da buon amico con Maria, ma vorrebbe dichiararsi. Vito, invece, falliti i suoi tentativi di riconquistare la giovane stilista, decide di partire per l’Australia.











