Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 14 marzo: Ludovica prende tempo…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 14 marzo su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 14 marzo, ci svelano che Vito e Maria hanno dei sospetti su Irene e Alfredo. La coppia infatti è fermamente convinta che i due si siano fidanzati di nascosto. Irene cerca di negarlo, ma la stilista non le crede e cerca di estorcerle qualche informazione. Matilde, invece, prova a salvare le finanze del Paradiso tentando di esportare la collezione sposa all’estero. Sarà una buona idea? Clara ha la passione per le gare di bicicletta, ma Don Saverio non ha mai apprezzato questo “hobby” della nipote. E quando attraverso il giornale scopre che la ragazza continua a gareggiare nonostante glielo avesse proibito, il parroco se la prende con Armando e stavolta è grave poiché minaccia di riportare la nipote al paese dalla famiglia.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 14 marzo

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Ludovica è ancora troppo sconvolta e turbata dopo aver scoperto che Adelaide e Marcello hanno una relazione segreta, un rapporto che va ben oltre quello affaristico che hanno visto tutti al Circolo. Per questo motivo, Ludovica decide di prendere tempo riguardo al suo matrimonio, ma cosa accadrà quando lo comunicherà al fidanzato Ferdinando? Gemma ha preso una decisione riguardo la sua gravidanza: la giovane Zanatta vuole infatti crescere da sola suo figlio, e tenta di organizzare un piano per farcela. Sua madre Veronica, però, la scopre: quale sarà la sua reazione? Certamente non delle migliori…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Matilde ha deciso di appoggiare la decisione di Vittorio in merito all’articolo di Diletta, confessandogli che ha agito contro di lui perché pensava solo di agire nell’interesse del giornale. Il pubblicitario e la giornalista, intanto, si avvicinano, e Matilde ci rimane malissimo quando li vede baciarsi. Irene e Alfredo sono diventati una coppia, ma lei non vuole che si sappia in giro, quindi i due continuano a frequentarsi di nascosto. Ezio, invece, dice a Gloria che per ora dovranno mettere in pausa il loro sogno d’amore perché deve occuparsi della sua famiglia. E Veronica ha una reazione spropositata quando scopre che Gloria era a conoscenza della gravidanza di Gemma poiché Ezio glielo aveva detto. Salvatore aiuta Elvira a prepararsi per il suo esame per la patente. Ludovica scopre che Adelaide e Marcello hanno una relazione che va ben oltre l’aspetto affaristico. Messa alle strette, la Contessa confessa tutto e conferma quanto la Brancia ha visto.

LEGGI ANCHE:

