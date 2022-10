Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 14 ottobre: Vittorio, Matilde scopre che…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 14 ottobre: Maria sconvolta da una telefonata

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 14 ottobre ci dicono che Irene invita Flora a rivalutare in maniera positiva i bozzetti di Maria; secondo lei e Paola, la giovane siciliana ha talento. Flora, però, non è ancora del tutto convinta, e ciò sta creando diversi problemi al Paradiso. Intanto, dopo essere stata mandata via da suo zio, Clara si ritrova senza un posto in cui dormire. Don Saverio le aveva proposto di chiedere ospitalità a Irene, ma quest’ultima non vuole che la ragazza venga ad abitare a casa sua.

Poi, Maria riceve una telefonata dalla Sicilia da parte del padre e ciò che apprende la lascia senza parole: secondo le anticipazioni, la giovane ne resterà sconvolta.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 14 ottobre: Matilde scopre cos’ha fatto Vittorio…

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Veronica vuole dimostrare a se stessa di riuscire a tenere testa a Gloria, e che il suo rilascio non significa nulla per il suo rapporto con Ezio. Così ha invitato la sua rivale a cena. Quest’ultima, seppur titubante, ha accettato di venire. La serata, con grande sorpresa di tutti, specialmente delle dirette interessate, si rivela molto serena e piacevole. Tuttavia, l’armonia che si è appena creata rischia di rovinare la felicità di Veronica riguardo al matrimonio con Ezio.

Infine, Matilde torna al Paradiso dopo il suo breve periodo di assenza e scopre che alcune cose sono cambiate. E quando apprende che Vittorio ha utilizzato una frase di una sua lettera privata, violando quindi la sua privacy, per lo slogan di una campagna pubblicitaria, va su tutte le furie…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, da quando è stato convinto da Roberto a contribuire alla campagna di solidarietà per le vittime del Vajont, Vittorio non riesce a trovare uno slogan adeguato per farsi pubblicitaria. Una lettera scritta da Matilde, però, potrebbe dargli l’idea vincente che sta cercando. Veronica è sicura che Ezio otterrà presto l’annullamento del divorzio, così, come gesto di altruismo, invita Gloria a cena. In questo modo, la donna vuole dimostrare a se stessa di non provare affatto alcuna rivalità con lei, e che, nonostante la liberazione della madre di Stefania, tra lei ed Ezio va tutto a gonfie vele.

Tra Maria e Flora si sta lentamente accendendo una rivalità a suon di bozzetti. Quando Paola sprona quest’ultima ad osservare le ultime creazioni della ragazza, la stilista ancora non è convinta del talento della siciliana. Adelaide è ancora scossa dalla sua rottura con Umberto, ed è chiaro che non l’ha dimenticato. Marcello cerca di convincere la Contessa ad andare avanti con la sua vita. Infine, Vittorio scopre, con grande sorpresa, che il suo slogan pubblicitario per la campagna di solidarietà alle vittime del Vajont è stato selezionato come vincente.











