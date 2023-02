Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 15 febbraio: una donna dal passato di Gloria

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 15 febbraio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 15 febbraio, ci svelano che Gemma pensa ancora alla sua serata con Carlos, che si è conclusa con un bacio appassionato. Mamma Veronica è molto curiosa e cerca di carpire qualche informazione dalla figlia, ma qualcosa ci dice che Gemma non parlerà molto presto. Intanto, Maria ha ricevuto il regalo di Vito per San Valentino e ne è felicissima mentre Marcello cerca di fare da Cupido tra Salvatore ed Elvira. Per spingere l’amico tra le braccia della mora venere, lo incita a partecipare all’iniziativa di San Valentino del Paradiso: descrivere, in modo anonimo, la sua donna ideale. In questa maniera, il Barbieri è convinto che Salvatore finirà per accorgersi di Elvira.

Terra amara/ Anticipazioni 15 febbraio: Zuleyha e Hunkar, confronto a cuore aperto

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 15 febbraio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Flora e Umberto sembrano ai ferri corti, dopo che lui l’ha fermata, con una scusa, dal dire a Vittorio tutta la verità su Palazzo Andreani. La stilista quindi trova il modo di patteggiare con il suo compagno: manterrà il segreto sui progetti dello stabile, ma in cambio, Flora gli chiede qualcosa: cosa vorrà da lui? Nel frattempo, una donna dal passato di Gloria sta per tornare in scena. Si tratta di Chiara Albani, la donna che denunciò la madre di Stefania quasi vent’anni fa e che lei salvò durante il parto. E’ una figura molto importante dal passato di Gloria, che ora è tornata per chiedere qualcosa: rivederla. La donna si presenza ad Ezio per chiedere un incontro con la Moreau. Lui inizialmente non è convinto, ma, spronato da Vittorio, racconta a Gloria dell’incontro con la donna, accogliendo così la sua richiesta. La domanda è: dopo tutti questi anni, cosa vuole Chiara da Gloria ed Ezio?

Beautiful/ Anticipazioni 15 febbraio: Ridge vuole Brooke dalla sua parte, ma lei...

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle signore, è arrivato San Valentino. Marcello aiuta Vito a trovare un tipo di fiori che sbocciano solo in Sicilia da regalare a Maria; in questa ricerca, Marcello coinvolge l’amico ed ex compagno di cella Mattia. Maria è felicissima del regalo, e bacia Vito sotto lo sguardo di Francesco, che ha preso una cotta per la stilista. Alfredo è determinato a conquistare Irene e Armando lo sprona a partecipare all’iniziativa romantica del Paradiso. Clara sembra essere l’unica a non essere interessata alla festa di San Valentino. Matilde e Tancredi, invece, partono per una vacanza romantica. Gemma e Carlos escono insieme e si baciano. Ezio e Veronica vanno al concerto di Mina.

Un posto al sole/ Anticipazioni 14 febbraio: Manuela soffre per Niko, e lui...

Tra Flora e Umberto c’è aria di tensione, con lei che è sul punto di rivelare a Vittorio i piani del compagno con Palazzo Andreani. Ludovica percepisce un’atmosfera rigida tra i due. Infine, Gloria e Armando cenano insieme e ognuno pensa alla rispettiva situazione sentimentale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA