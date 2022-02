Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 15 febbraio: Veronica annulla le nozze

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 15 febbraio

Nella puntata di oggi, martedì 15 febbraio, della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Gemma è molto dispiaciuta del guaio che ha commesso e chiede alla madre di raccontare la verità sulla lettera, ma Veronica non è d’accordo lei deve restare fuori da questa vicenda. La Zanatta pur di riconquistare la fiducia di Ezio annulla la data delle nozze, ma questo gesto pur apprezzato dal Colombo non lo convincono a restare in casa. Dante vuole vendicarsi di Umberto e Vittorio e prendere le redini del Paradiso e per riuscire al suo intento è pronto a tutto. Il Guarnieri ha capito che il Romagnoli ha in mente un piano e vuole scoprire di cosa si tratta e per farlo convince Flora ad accettare l’invito a pranzo dell’italo-americano, ma alla fine questa situazione finirà per danneggiarlo. Sandro ancora non si è reso, vuole a tutti i costi riconquistare il cuore di Tina, ora che Vittorio gli ha teso una mano per farlo ritornare tra le braccia dell’Amato, il Recalcati si accorda con Brivio, lui gli scriverà la nuova canzone per il “Musicarello”, ma con Tina deve ricostruire il rapporto di lavoro come un tempo.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Stefania si è svegliata molto elettrizzata è San Valentino e al Paradiso c’è fermento, l’attende una giornata impegnativa con sorpresa, difatti la vetrina del magazzino è stata allestita a tema, Marco fa recapitare a Gemma un mazzo di rose rosse con un invito a cena, Ezio ha lasciato la casa e Veronica ha dovuto raccontare una bugia a Stefania per giustificare l’assenza del padre, ma la donna è fiduciosa e nel cuor suo sente che l’uomo farà presto ritorno. Intanto di Adelaide non c’è nessuna traccia e se entro dieci giorni non si farà viva, per lei ci sarà un mandato di cattura. Flora è rammaricata perché la sua testimonianza non è servita a nulla e Umberto è intenzionato a mettersi sulle tracce della contessa prima che cada su di lei l’accusa di omicidio per la morte del marito. Il Guarnieri sta cercando di non destare molta curiosità, sono molte le persone che chiedono della Di Sant’Erasmo, il Commendatore sta raccontando che la donna è andata a trovare degli amici a Lugano e in questo momento è impegnata ad organizzare un evento di beneficenza per la Croce Rossa. La più insistente è Fiorenza, ma Umberto frena la sua curiosità chiedendole un elenco di persone da invitare all’evento per conto di Adelaide. La donna pensa che sia una bugia per distogliere l’attenzione sull’assenza ingiustificata della contessa, Dante è dello stesso parere e per saperne di più chiede notizie a Flora, ma la stilista conoscendo il Romagnoli elude le sue domande non fornendogli alcuna spiegazione.

Al Paradiso per San Valentino le commesse hanno fatto confezionare delle scatole di cioccolatini da distribuire alle clienti, ma la festa viene festeggiata un po’ da tutti. Lorenzo e Salvatore decidono di fare una bella sorpresa a Ludovica e Anna. Quando le ragazze entrano al bar, i fidanzati si mettono al loro servizio portando al tavolo la colazione, poi Salvatore le omaggia con un mazzo di rose rosse e una scatola di cioccolatini, ma il dono più bello glielo riservano all’uscita del Paradiso, quando le portano alla piazzetta con gli occhi bendati e le stupiscono con un gioco di luci e un cuore luminoso, il tutto accompagnato da un sottofondo di musica romantica. Le altre Veneri single invece si concedono una spensierata pedalata in bicicletta. Chi invece rimane delusa è Veronica, dopo qualche giorno di assenza Ezio torna a casa, ma ancora non ha perdonato il gesto della Zanatta. La donna vorrebbe lasciarsi alle spalle l’accaduto, ma il Colombo è troppo deluso e non se la sente di fare finta di niente. Non solo, ma Veronica riceve un colpo al cuore, quando Ezio le comunica che il loro matrimonio sarà rimandato perché in questo momento non è nella condizione di convolare a nozze.

