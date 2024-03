Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 15 marzo 2024: Marta e Vittorio si ritrovano, Matilde ora trema!

Il Paradiso delle Signore: Matilde e i timori legati a Marta

Il Paradiso delle Signore torna oggi con una nuova, attesissima puntata. Nell’appuntamento andato in onda ieri, come sempre su Rai 1 alle 16.00, Matilde ha scoperto che i suoi sospetti su Marta si sono rivelati fondati: la ragazza è ancora innamorata del suo Vittorio, per questo decide di fare una proposta importante al compagno. Marta, intanto, ripensa al bacio che Vito le ha dato, mentre Matteo continua ad incoraggiare Marcello nel suo nuovo affare con Hofer, mettendo in atto il suo piano. Intanto Rosa, che ha iniziato a lavorare al Paradiso, continua a mentire alla madre.

Nella puntata di oggi, stando alle anticipazioni riportate da Coming Soon, Marta e Adelaide tornano a Milano per l’inaugurazione della casa-famiglia, alla quale Marcello non parteciperà per evitare di incontrare la Contessa. Intanto Matilde è preoccupata che Marta sia ancora innamorata di Vittorio e possa portarglielo via, e ne è ancor più convinta dopo le parole di Umberto. Non è solo lei, infatti, a pensare che la ragazza sia ancora presa dal suo uomo, e farà di tutto per mettere in atto una strategia per contrastarla.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Rosa racconta tutta la verità alla madre

Come proseguono le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di oggi, venerdì 15 marzo 2024, l’inaugurazione della casa-famiglia si rivelerà un incubo per Matilde. All’evento, infatti, Marta e Vittorio si sono incontrati di nuovo e hanno ritrovato la sintonia di un tempo. La Frigerio, vedendoli così complici e felici di stare insieme, si renderà conto che non c’è tempo da perdere e farà di tutto per fermare Marta.

Intanto Rosa continua a tenere nascosta la verità a sua mamma. La ragazza ha iniziato a lavorare per Il Paradiso, ma a lei ha detto che ha iniziato a lavorare presso la redazione de Il Paradiso Market. Tuttavia, sopraffatta dal peso delle bugie e dal timore che la verità possa venire a galla, Rosa decide di vuotare il sacco e raccontare tutta la verità alla madre, la quale si arrabbierà tantissimo non solo con lei ma anche con Armando. Alla fine, però, la ragazza si rende conto che il lavoro di redazione sembra piacerle e sembra fatto apposta per lei.

