Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 15 marzo: Alfredo, ultimatum ad Irene!

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 15 marzo su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 15 marzo, ci svelano che Don Saverio ha scoperto che la nipote continua a gareggiare con la bici. Armando ha cercato di far capire al parroco l’importanza per la ragazza di questo sport, ma invano. Clara vuole continuare a perseguire il suo sogno, e per farlo, Armando capisce che dovrà scendere a patti con Don Saverio: solo in questo modo la giovane venere potrà continuare a correre con la bicicletta. Intanto, Alfredo ha messo in chiaro con Irene che vorrebbe frequentarla alla luce del sole. Il magazziniere è stanco di avere questo amore clandestino con Irene, quindi le lancia una sorta di ultimatum: o si esce allo scoperto oppure si tronca la relazione. Cosa sceglierà di fare la bionda venere? Nel frattempo, Matilde deve chiedere un grande favore ad Umberto, mentre la giornalista Diletta, neo assunta da Vittorio, propone un nuovo argomento per il prossimo Paradiso Market.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 15 marzo

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Ludovica è ancora molto scossa dalla scoperta della relazione tra Adelaide e Marcello, tant’è che ha deciso di prendere tempo nell’organizzazione del suo matrimonio con Ferdinando. Ludovica, infatti, ha cambiato atteggiamento, e Barbieri si accorge che la ragazza non è più la stessa. Intanto, Gemma prosegue nella sua convinzione di voler crescere suo figlio da sola, ma Ezio e Veronica sono molto contrari. Tuttavia, Colombo sembra aver trovato una soluzione che potrebbe far sì che la giovane Zanatta cambi idea…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Matilde ha deciso di appoggiare la decisione di Vittorio in merito all’articolo di Diletta, confessandogli che ha agito contro di lui perché pensava solo di agire nell’interesse del giornale. Il pubblicitario e la giornalista, intanto, si avvicinano, e Matilde ci rimane malissimo quando li vede baciarsi. Irene e Alfredo sono diventati una coppia, ma lei non vuole che si sappia in giro, quindi i due continuano a frequentarsi di nascosto. Maria, però, intuisce tutto, e alla fine Irene confida all’amica la sua relazione. Ezio, invece, dice a Gloria che per ora dovranno mettere in pausa il loro sogno d’amore perché deve occuparsi della sua famiglia. E Veronica ha una reazione spropositata quando scopre che Gloria era a conoscenza della gravidanza di Gemma poiché Ezio glielo aveva detto.

Salvatore aiuta Elvira a prepararsi per il suo esame per la patente. Ludovica scopre che Adelaide e Marcello hanno una relazione che va ben oltre l’aspetto affaristico. Turbata da quanto ha scoperto, la Brancia chiede al fidanzato Ferdinando ancora tempo per organizzare il loro matrimonio.











